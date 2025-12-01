Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Το Ford Puma Gen-E με επιτόκιο 0,9%
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ford με επιτόκιο 0,9% είναι μια μοναδική προσφορά που αλλάζει τα δεδομένα.
Κάθε φορά που βάζεις στόχο να αγοράσεις αυτοκίνητο υπάρχουν δύο στοιχεία που σε απασχολούν. Το πρώτο είναι ποιο αυτοκίνητο να αγοράσεις και το δεύτερο ποια είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση μαζί με το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Πώς το πετυχαίνει; Με τη νέα χρηματοδοτική πρόταση της Ford Finance, με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο μόλις 0,9% που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να αποκτήσει το Ford που ονειρεύεται με προσιτή και απολύτως προβλέψιμη μηνιαία δόση.
Πρόκειται για ένα από τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια της αγοράς, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να προσφέρει μέγιστη ευελιξία και προνομιακούς όρους, χωρίς ψιλά γράμματα και χωρίς ανασφάλειες.
Η Ford Motor Ελλάς ενισχύει τη δέσμευσή της για οικονομική διαφάνεια και σιγουριά, συνδυάζοντας το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με την κορυφαία 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.
Έτσι, πέρα από ένα χαμηλό και σταθερό επιτόκιο, ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι καλύπτεται από μια εκτεταμένη εγγύηση που εξασφαλίζει ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Μέσω του Επίσημου Δικτύου Ford σε όλη την Ελλάδα, η διαδικασία απόκτησης ενός νέου αυτοκινήτου γίνεται άμεση, ξεκάθαρη και απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε οδηγού.
Και αν υπάρχει ένα μοντέλο που αξιοποιεί αυτή τη χρηματοδότηση με τον πλέον ιδανικό τρόπο, αυτό είναι αναμφίβολα το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E.
Το Ford Puma είναι εδώ και χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της ελληνικής αγοράς. Τώρα, επιστρέφει εντελώς ανανεωμένο και πλήρως ηλεκτρικό, στη μορφή του Puma Gen-E, φέρνοντας μαζί του μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και τεχνολογία αιχμής.
Η Ford δίνει μάλιστα τη δυνατότητα σε όλους να κλείσουν test drive μέσα από τις Puma Gen-E Days και να επωφεληθούν από μια ειδική προωθητική ενέργεια για αγορές εντός του 2025. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να γνωρίσει κανείς από κοντά ένα ηλεκτρικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να ανεβάσει την καθημερινότητα σε άλλο επίπεδο.
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Puma Gen-E βρίσκεται στην πραγματική του λειτουργικότητα. Η ηλεκτρική του πλατφόρμα προσφέρει εντυπωσιακή αποδοτικότητα, ενώ η γρήγορη φόρτιση εξασφαλίζει ότι ο οδηγός δεν θα χρειαστεί να προγραμματίζει τη μέρα του γύρω από τον φορτιστή.
Με μόλις 10 λεπτά φόρτισης, το Puma Gen-E μπορεί να ανακτήσει έως 124 χιλιόμετρα αυτονομίας. Αυτό μεταφράζεται σε ελευθερία να συνεχίσετε τη διαδρομή σας χωρίς άγχος. Για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο καθημερινά μέσα στην πόλη ή για μικρές αποδράσεις το Σαββατοκύριακο, αυτή η δυνατότητα αλλάζει τα δεδομένα.
Το εσωτερικό του Puma Gen-E αποτελεί έναν ψηφιακό κόμβο σύγχρονης τεχνολογίας, σχεδιασμένο για να προσφέρει πλήρη διασύνδεση και ευκολία. Το εντυπωσιακό ψηφιακό cockpit συνδυάζει πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών με κεντρική οθόνη αφής 12,0 ιντσών για το σύστημα infotainment, δημιουργώντας ένα online περιβάλλον πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού.
Όλα λειτουργούν μέσα από το προηγμένο σύστημα SYNC 4, το οποίο είναι πάντα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο χάρη στο ενσωματωμένο 5G modem. Η πλοήγηση γίνεται πλέον μέσω cloud, προσφέροντας πιο ενημερωμένα δεδομένα κυκλοφορίας και έξυπνες προτάσεις διαδρομών, ενώ οι over-the-air ενημερώσεις λογισμικού διασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο διατηρείται συνεχώς ανανεωμένο, χωρίς επισκέψεις στο συνεργείο.
Η πρακτικότητα είναι λέξη-κλειδί στο Puma Gen-E. Με τη Ford να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως και τα 566 λίτρα, νούμερο που ανταγωνίζεται σαφώς μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει οικογενειακές μετακινήσεις χωρίς περιορισμούς, άνεση στις διακοπές και ευελιξία για κάθε δραστηριότητα.
Εκτός από τον κύριο χώρο αποσκευών, το Puma Gen-E διαθέτει και τον πρακτικό εμπρός χώρο αποθήκευσης (Frunk), καθώς και το μοναδικό GigaBox της Ford. Αν προσθέσει κανείς την αναβαθμισμένη εργονομία στο εσωτερικό με την έξυπνη κεντρική κονσόλα, ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο και ασύρματη φόρτιση, γίνεται σαφές πως έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες.
Η premium αίσθηση του Puma Gen-E γίνεται αντιληπτή με το που θα ανοίξει κανείς την πόρτα. Το ηχοσύστημα της B&O με 10 ηχεία και 575 Watt προσφέρει πλούσιο, καθαρό ήχο σε κάθε διαδρομή, ενώ ο εσωτερικός ambient φωτισμός με επιλογές χρώματος και έντασης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που φτιάχνει τη διάθεση.
Οι προβολείς Dynamic Matrix LED συμβάλλουν στη μέγιστη ορατότητα τις νυχτερινές ώρες, χάρη στην αντιθαμβωτική μεγάλη σκάλα που κρατά τον δρόμο φωτεινό χωρίς να ενοχλεί τους απέναντι οδηγούς.
Το νέο Ford Puma Gen-E είναι ένα μοντέλο που συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα και την ποιότητα που ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός.
Σε συνδυασμό με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ford με επιτόκιο μόλις 0,9% και την 8ετή εγγύηση Ford Protect, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς το ηλεκτρικό μέλλον με σιγουριά, καθαρό κόστος και σαφές όφελος.
Θα βρείτε όλα τα μοντέλα της Ford όπως και το νέο Ford Puma Gen-E ετοιμοπαράδοτα στο Επίσημο Δίκτυο Ford με το προνομιακό επιτόκιο μέχρι το τέλος του 2025.
