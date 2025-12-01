Το Ford Puma Gen-E με επιτόκιο 0,9%

Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο αποτελούν δύσκολες εξισώσεις, ωστόσο υπάρχει αυτή την περίοδο ένας ακαταμάχητος συνδυασμός υψηλού επιπέδου. Αν υπήρχε μια εταιρεία που θα μπορούσε να δώσει στον καταναλωτή μια πραγματικά δελεαστική λύση αυτή είναι ηΠώς το πετυχαίνει; Με τη νέα χρηματοδοτική πρόταση της, με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο μόλιςπου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να αποκτήσει το Ford που ονειρεύεται με προσιτή και απολύτως προβλέψιμη μηνιαία δόση.Πρόκειται για ένα από τα πιο ανταγωνιστικά επιτόκια της αγοράς, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να προσφέρει μέγιστη ευελιξία και προνομιακούς όρους, χωρίς ψιλά γράμματα και χωρίς ανασφάλειες.ενισχύει τη δέσμευσή της για οικονομική διαφάνεια και σιγουριά, συνδυάζοντας το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με την κορυφαία 8ετή εργοστασιακή εγγύησηΈτσι, πέρα από ένα χαμηλό και σταθερό επιτόκιο, ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι καλύπτεται από μια εκτεταμένη εγγύηση που εξασφαλίζει ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Μέσω του Επίσημου Δικτύου Ford σε όλη την Ελλάδα, η διαδικασία απόκτησης ενός νέου αυτοκινήτου γίνεται άμεση, ξεκάθαρη και απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε οδηγού.

Και αν υπάρχει ένα μοντέλο που αξιοποιεί αυτή τη χρηματοδότηση με τον πλέον ιδανικό τρόπο, αυτό είναι αναμφίβολα το νέο αμιγώς ηλεκτρικόΤοείναι εδώ και χρόνια ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της ελληνικής αγοράς. Τώρα, επιστρέφει εντελώς ανανεωμένο και πλήρως ηλεκτρικό, στη μορφή του Puma Gen-E, φέρνοντας μαζί του μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και τεχνολογία αιχμής.Η Ford δίνει μάλιστα τη δυνατότητα σε όλους να κλείσουν test drive μέσα από τιςκαι να επωφεληθούν από μια ειδική προωθητική ενέργεια για αγορές εντός του 2025. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να γνωρίσει κανείς από κοντά ένα ηλεκτρικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να ανεβάσει την καθημερινότητα σε άλλο επίπεδο.Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Puma Gen-E βρίσκεται στην πραγματική του λειτουργικότητα. Η ηλεκτρική του πλατφόρμα προσφέρει εντυπωσιακή αποδοτικότητα, ενώ η γρήγορη φόρτιση εξασφαλίζει ότι ο οδηγός δεν θα χρειαστεί να προγραμματίζει τη μέρα του γύρω από τον φορτιστή.Με μόλιςφόρτισης, το Puma Gen-E μπορεί να ανακτήσει έωςαυτονομίας. Αυτό μεταφράζεται σε ελευθερία να συνεχίσετε τη διαδρομή σας χωρίς άγχος. Για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο καθημερινά μέσα στην πόλη ή για μικρές αποδράσεις το Σαββατοκύριακο, αυτή η δυνατότητα αλλάζει τα δεδομένα.Το εσωτερικό του Puma Gen-E αποτελεί έναν ψηφιακό κόμβο σύγχρονης τεχνολογίας, σχεδιασμένο για να προσφέρει πλήρη διασύνδεση και ευκολία. Το εντυπωσιακό ψηφιακό cockpit συνδυάζει πίνακα οργάνωνιντσών με κεντρική οθόνη αφήςιντσών για το σύστημα infotainment, δημιουργώντας ένα online περιβάλλον πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οδηγού.Όλα λειτουργούν μέσα από το προηγμένο σύστημα, το οποίο είναι πάντα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο χάρη στο ενσωματωμένοmodem. Η πλοήγηση γίνεται πλέον μέσω cloud, προσφέροντας πιο ενημερωμένα δεδομένα κυκλοφορίας και έξυπνες προτάσεις διαδρομών, ενώ οι over-the-air ενημερώσεις λογισμικού διασφαλίζουν ότι το αυτοκίνητο διατηρείται συνεχώς ανανεωμένο, χωρίς επισκέψεις στο συνεργείο.Η πρακτικότητα είναι λέξη-κλειδί στο Puma Gen-E. Με τη Ford να έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως και ταλίτρα, νούμερο που ανταγωνίζεται σαφώς μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει οικογενειακές μετακινήσεις χωρίς περιορισμούς, άνεση στις διακοπές και ευελιξία για κάθε δραστηριότητα.Εκτός από τον κύριο χώρο αποσκευών, το Puma Gen-E διαθέτει και τον πρακτικό εμπρός χώρο αποθήκευσης (Frunk), καθώς και το μοναδικότης Ford. Αν προσθέσει κανείς την αναβαθμισμένη εργονομία στο εσωτερικό με την έξυπνη κεντρική κονσόλα, ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο και ασύρματη φόρτιση, γίνεται σαφές πως έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες.Η premium αίσθηση του Puma Gen-E γίνεται αντιληπτή με το που θα ανοίξει κανείς την πόρτα. Το ηχοσύστημα τηςμεκαιπροσφέρει πλούσιο, καθαρό ήχο σε κάθε διαδρομή, ενώ ο εσωτερικός ambient φωτισμός με επιλογές χρώματος και έντασης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που φτιάχνει τη διάθεση.Οι προβολείςσυμβάλλουν στη μέγιστη ορατότητα τις νυχτερινές ώρες, χάρη στην αντιθαμβωτική μεγάλη σκάλα που κρατά τον δρόμο φωτεινό χωρίς να ενοχλεί τους απέναντι οδηγούς.Το νέο Ford Puma Gen-E είναι ένα μοντέλο που συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα και την ποιότητα που ζητά σήμερα ο Έλληνας οδηγός.Σε συνδυασμό με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ford με επιτόκιο μόλις 0,9% και τηνεγγύηση Ford Protect, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όσους θέλουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς το ηλεκτρικό μέλλον με σιγουριά, καθαρό κόστος και σαφές όφελος.Θα βρείτε όλα τα μοντέλα της Ford όπως και το νέο Ford Puma Gen-E ετοιμοπαράδοτα στο Επίσημο Δίκτυο Ford με το προνομιακό επιτόκιο μέχρι τοτου