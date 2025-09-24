Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
H Stellantis εξελίσσει τον 1.2 PureTech
Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.2 PureTech του Ομίλου Stellantis θα αντικατασταθεί από έναν καινούργιο εξηλεκτρισμένο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού αυτοκινητικού περιοδικού, o Όμιλος Stellantis εξελίσσει έναν καινούργιο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.2 PureTech ο οποίος θα διαθέτει πλήρως υβριδικό σύστημα.
Με αυτόν τον κινητήρα, ο Όμιλος εμπλουτίζει τη γκάμα των εξηλεκτρισμένων συστημάτων του, η οποία μέχρι σήμερα αποτελείται από τον 1.2 PureTech με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και από τον 1.6 Plug-in Hybrid.
Η εξέλιξη ενός νέου πλήρως υβριδικού συστήματος δεν προκαλεί έκπληξη. Ήταν αναμενόμενη, καθώς η μέχρι τώρα στρατηγική της Stellantis υστερούσε σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο Κάρλος Ταβάρες, ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, είχε δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Έτσι, η δημιουργία ενός πλήρως υβριδικού συστήματος πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Θυμίζουμε ότι το 2023 ο 1.2 PureTech αναθεωρήθηκε πλήρως, αποκτώντας πλέον καδένα χρονισμού, αντί για ιμάντα ο οποίος παρουσίαζε προβλήματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο υβριδικό σύστημα θα συνδυάζεται με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη «DT2» της Punch Powertrain, στο οποίο ενσωματώνεται ένας ηλεκτροκινητήρας 29 ίππων.
Η Stellantis ολοκλήρωσε την εξαγορά της βελγικής εταιρείας στις αρχές του 2025, εξασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της τεχνολογίας.
Η μονάδα «DT2» θεωρείται ιδιαίτερα ευέλικτη, καθώς χρησιμοποιείται ήδη τόσο στον 1.2 PureTech 48V (145 PS) όσο και στον 1.6 Plug-in Hybrid. Στην περίπτωση του νέου πλήρως υβριδικού συστήματος ο 1.2 PureTech HEV αναμένεται να αποδίδει περίπου 180 ίππους.
Η ηλεκτρική υποβοήθηση αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με τα υπάρχοντα θερμικά σύνολα, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση και χαμηλότερή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων.
Η νέα στρατηγική της Stellantis δεν αφορά μόνο στην τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών αλλά και στη βιομηχανική βάση της καθαυτή επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή των κινητήρων στο εργοστάσιο του Tychy (Πολωνία), καθώς και των κιβωτίων στο Trémery (Γαλλία) και στο Mirafiori (Ιταλία), θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω της νέας τεχνολογίας.
Σε βάθος χρόνου, το πλήρως υβριδικό σύστημα προβλέπεται να τοποθετείται και σε άλλα μοντέλα του Ομίλου. Αντίθετα, τα μικρότερα 208 και 2008 θα παραμείνουν εκτός προγράμματος, καθώς από το 2027 θα διατίθενται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικά.
Τέλος, τα στελέχη της Stellantis έχουν προγραμματίσει από το 2026 τη διάθεση στις ΗΠΑ του νέου Jeep Cherokee με τον 1,6 Plug-in Hybrid κινητήρα. Αυτή η έκδοση του μοντέλου πιθανόν να διατίθεται και στην Ευρώπη.
