H Stellantis εξελίσσει τον 1.2 PureTech

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού αυτοκινητικού περιοδικού, o Όμιλος Stellantis εξελίσσει έναν καινούργιο τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.2 PureTech ο οποίος θα διαθέτει πλήρως υβριδικό σύστημα.





Κλείσιμο

-

.





Όπως αναφέρεται, αυτός θα αρχίσει να διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά τοκαι θα τοποθετηθεί πρώτα στα επανασχεδιασμένακαι, καθώς και στη νέα γενιάΜε αυτόν τον κινητήρα, ο Όμιλος εμπλουτίζει τη γκάμα των εξηλεκτρισμένων συστημάτων του, η οποία μέχρι σήμερα αποτελείται από τονμε ήπια υβριδικό σύστημα 48V και από τονΗ εξέλιξη ενός νέου πλήρως υβριδικού συστήματος δεν προκαλεί έκπληξη. Ήταν αναμενόμενη, καθώς η μέχρι τώρα στρατηγική τηςυστερούσε σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι ο, ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, είχε δώσει έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Έτσι, η δημιουργία ενός πλήρως υβριδικού συστήματος πέρασε σε δεύτερη μοίρα.