Βραχάκια με ΙΟΝ Κουβερτούρα: Δύο εύκολες συνταγές και μυστικά επιτυχίας
Βραχάκια με ΙΟΝ Κουβερτούρα: Δύο εύκολες συνταγές και μυστικά επιτυχίας
Η πλούσια γεύση της ΙΟΝ Κουβερτούρας συνδυάζεται με την τραγανή υφή των ξηρών καρπών, δημιουργώντας μικρές, απολαυστικές μπουκιές που δύσκολα μπορεί κανείς να περιοριστεί στη μία.
Μικρά, τραγανά και γεμάτα σοκολάτα, τα βραχάκια είναι από τα πιο εύκολα γλυκά κεράσματα που μπορούμε να ετοιμάσουμε στο σπίτι. Στην κλασική τους εκδοχή χρειάζονται μόλις δύο βασικά υλικά, δεν απαιτούν ψήσιμο μετά την ανάμειξη και ετοιμάζονται με ελάχιστη προετοιμασία.
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