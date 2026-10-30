Βραχάκια με ΙΟΝ Κουβερτούρα: Δύο εύκολες συνταγές και μυστικά επιτυχίας

Μικρά, τραγανά και γεμάτα σοκολάτα, τα βραχάκια είναι από τα πιο εύκολα γλυκά κεράσματα που μπορούμε να ετοιμάσουμε στο σπίτι. Στην κλασική τους εκδοχή χρειάζονται μόλις δύο βασικά υλικά, δεν απαιτούν ψήσιμο μετά την ανάμειξη και ετοιμάζονται με ελάχιστη προετοιμασία.