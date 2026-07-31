Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι
Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι
Οι μελιτζάνες λειτουργούν ως «περιτύλιγμα» της γέμισης και μεταμορφώνονται σε μικρά, χορταστικά πακετάκια που κρύβουν στο εσωτερικό τους αρωματική γέμιση με μανιτάρια και τυριά.
Ολοκληρώνονται μέσα σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπόλικο βασιλικό.
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