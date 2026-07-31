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Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι
CANTINA
Μελιτζάνα πακετάκια μελιτζάνας

Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι

Οι μελιτζάνες λειτουργούν ως «περιτύλιγμα» της γέμισης και μεταμορφώνονται σε μικρά, χορταστικά πακετάκια που κρύβουν στο εσωτερικό τους αρωματική γέμιση με μανιτάρια και τυριά.

Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι
Ολοκληρώνονται μέσα σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπόλικο βασιλικό.

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