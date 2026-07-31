Πακετάκια μελιτζάνας στο τηγάνι

Οι μελιτζάνες λειτουργούν ως «περιτύλιγμα» της γέμισης και μεταμορφώνονται σε μικρά, χορταστικά πακετάκια που κρύβουν στο εσωτερικό τους αρωματική γέμιση με μανιτάρια και τυριά.