Αυτή η σπιτική πάστα χαρίζει πλούσια γεύση σε κάθε συνταγή
CANTINA

Αυτή η σπιτική πάστα χαρίζει πλούσια γεύση σε κάθε συνταγή

Μπορεί αυτή η πάστα τζίντζερ να απογειώσει κάθε συνταγή στην οποία προστεθεί; Μαθαίνουμε τη συνταγή της και πώς να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά.

Αυτή η σπιτική πάστα χαρίζει πλούσια γεύση σε κάθε συνταγή

Υπάρχουν μερικά υλικά που αξίζει να υπάρχουν μόνιμα στο ψυγείο μας. Αυτή η πάστα με σκόρδο και τζίντζερ είναι ένα από αυτά. Έντονη, αρωματική και απίστευτα ευέλικτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαρινάδα, ως βάση για σάλτσες ή να προστεθεί απευθείας στο μαγείρεμα, δίνοντας χαρακτήρα ακόμα και στις πιο απλές συνταγές.

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