Carlo Piccoli στο 5ο Cantina Academy: «Τα ορεινά τυριά έχουν μέλλον όταν συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία»

«Τα τυριά του βουνού δεν ανήκουν στο παρελθόν, αλλά αποτελούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρές προοπτικές για το μέλλον» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Carlo Piccoli, ιδρυτής και καθηγητής της Accademia Internazionale dell’Arte Casearia στο Τρεβίζο της Ιταλίας, κατά την ομιλία του στο 5ο Cantina Academy με κεντρικό θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.