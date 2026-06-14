Ποιος μαγειρεύει σήμερα στο σπίτι;
CANTINA

Ποιος μαγειρεύει σήμερα στο σπίτι;

Οι κουζίνες μικραίνουν, τα ωράρια διευρύνονται, το delivery αποτελεί καθημερινότητα και το μαγείρεμα στο σπίτι παύει να θεωρείται δεδομένο

Ποιος μαγειρεύει σήμερα στο σπίτι;
Κάποτε η κουζίνα ήταν το κέντρο του σπιτιού. Σήμερα σε πολλές νέες κατοικίες μετά βίας χωρά κανονικό μαγείρεμα. Οι ρυθμοί ζωής αλλάζουν, οι γενιές –όλες ανεξαιρέτως– διαμορφώνουν μια νέα σχέση με το φαγητό και η καθημερινή προετοιμασία ενός γεύματος μοιάζει περισσότερο με διαχείριση χρόνου και κόπωσης παρά με οικογενειακή τελετουργία. 

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης