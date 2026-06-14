Ποιος μαγειρεύει σήμερα στο σπίτι;
Ποιος μαγειρεύει σήμερα στο σπίτι;
Οι κουζίνες μικραίνουν, τα ωράρια διευρύνονται, το delivery αποτελεί καθημερινότητα και το μαγείρεμα στο σπίτι παύει να θεωρείται δεδομένο
Οι κουζίνες μικραίνουν, τα ωράρια διευρύνονται, το delivery αποτελεί καθημερινότητα και το μαγείρεμα στο σπίτι παύει να θεωρείται δεδομένο
Κάποτε η κουζίνα ήταν το κέντρο του σπιτιού. Σήμερα σε πολλές νέες κατοικίες μετά βίας χωρά κανονικό μαγείρεμα. Οι ρυθμοί ζωής αλλάζουν, οι γενιές –όλες ανεξαιρέτως– διαμορφώνουν μια νέα σχέση με το φαγητό και η καθημερινή προετοιμασία ενός γεύματος μοιάζει περισσότερο με διαχείριση χρόνου και κόπωσης παρά με οικογενειακή τελετουργία.
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