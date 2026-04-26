Η γλυκιά ιστορία των μπισκότων: από την Περσία μέχρι τα σύγχρονα cookies

Κουλουράκια, βουτήματα, μπισκότα, cookies· όποια λέξη κι αν επιλέξει κανείς, μιλάμε για ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα γλυκά στον κόσμο. Πρόκειται για γλυκά αρτοπαρασκευάσματα με βάση το αλεύρι και τη ζάχαρη, που συχνά εμπλουτίζονται με μέλι ή πετιμέζι, ενώ ξεχωρίζουν για την πρακτικότητά τους: τρώγονται εύκολα στο χέρι και διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλοτε τραγανά, άλλοτε μαλακά, λεπτά ή πιο γεμάτα, τα μπισκότα έχουν μια ακαταμάχητη γοητεία — είναι γλυκά, αρωματικά και βαθιά συνδεδεμένα με μικρές καθημερινές απολαύσεις.



Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι λαοί τα θεωρούν δικά τους. Οι Άγγλοι επικαλούνται τη μακρά παράδοση και το κύρος της βασιλικής αυλής. Οι Ιταλοί αντιπαραθέτουν τα λεπτά, δαντελωτά pizzelle σε σχήμα δίσκου. Οι Γάλλοι προβάλλουν τη ζαχαροπλαστική τους ακρίβεια μέσα από τα petit-beurre, τα sablé και τις madeleine. Οι Έλληνες απαντούν με τα αρωματικά κουλουράκια της Πόλης, οι Αμερικανοί με τα εμβληματικά Oreo cookies και οι Κινέζοι με εντυπωσιακά αρτοσκευάσματα που έχουν βρεθεί μέχρι και σε αρχαιολογικές συλλογές. Κάθε κουλτούρα έχει να αφηγηθεί τη δική της εκδοχή για το ίδιο, παγκόσμιο γλυκό.



