Η γλυκιά ιστορία των μπισκότων: από την Περσία μέχρι τα σύγχρονα cookies
CANTINA
μπισκότα Κουλουράκια Cookies

Από τα πρώτα δοκιμαστικά ζυμαράκια των αρτοποιών μέχρι τα petit beurre, τα Oreo και τα αρωματικά κουλουράκια της Πόλης, τα μπισκότα αφηγούνται μια ιστορία αιώνων γεμάτη γεύση και πολιτισμό.

Κουλουράκια, βουτήματα, μπισκότα, cookies· όποια λέξη κι αν επιλέξει κανείς, μιλάμε για ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα γλυκά στον κόσμο. Πρόκειται για γλυκά αρτοπαρασκευάσματα με βάση το αλεύρι και τη ζάχαρη, που συχνά εμπλουτίζονται με μέλι ή πετιμέζι, ενώ ξεχωρίζουν για την πρακτικότητά τους: τρώγονται εύκολα στο χέρι και διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλοτε τραγανά, άλλοτε μαλακά, λεπτά ή πιο γεμάτα, τα μπισκότα έχουν μια ακαταμάχητη γοητεία — είναι γλυκά, αρωματικά και βαθιά συνδεδεμένα με μικρές καθημερινές απολαύσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι λαοί τα θεωρούν δικά τους. Οι Άγγλοι επικαλούνται τη μακρά παράδοση και το κύρος της βασιλικής αυλής. Οι Ιταλοί αντιπαραθέτουν τα λεπτά, δαντελωτά pizzelle σε σχήμα δίσκου. Οι Γάλλοι προβάλλουν τη ζαχαροπλαστική τους ακρίβεια μέσα από τα petit-beurre, τα sablé και τις madeleine. Οι Έλληνες απαντούν με τα αρωματικά κουλουράκια της Πόλης, οι Αμερικανοί με τα εμβληματικά Oreo cookies και οι Κινέζοι με εντυπωσιακά αρτοσκευάσματα που έχουν βρεθεί μέχρι και σε αρχαιολογικές συλλογές. Κάθε κουλτούρα έχει να αφηγηθεί τη δική της εκδοχή για το ίδιο, παγκόσμιο γλυκό.

Διαβάστε περισσότερα στο cantinamag.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

