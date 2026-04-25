8 μαμάδες και σεφ μοιράζονται μαζί μας συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά

Στο νέο τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα, επιστρέφουμε σε αυτή τη μαγειρική μέσα από τις γυναίκες που τη διαμορφώνουν σήμερα. Παραδοσιακές και σύγχρονες μητέρες-μαγείρισσες μοιράζονται τη δική τους αντίληψη για το σπιτικό φαγητό, μέσα από συνταγές στις οποίες όλοι αναγνωρίζουμε την παιδική μας ηλικία.





Φιλοξενούμε 8 μαμάδες και σεφ: Κυριακή Φωτοπούλου, Γεωργιάννα Χειλιαδάκη, Τασούλα Κουφοπούλου, Γιώτα Κουφαδάκη, Χρυσούλα Ηλιάκη, Νικολίτσα Αντύπα, Μαρία Κλήμη και Αντωνία Ζάρπα. Επιστρέφουν σε πιάτα που μεγάλωσαν γενιές, προσεγγίζοντάς τα με σεβασμό, αλλά και με τη δική τους ματιά, αποδεικνύοντας ότι το «μαμαδίστικο» δεν είναι κάτι που μένει πίσω· είναι κάτι που εξελίσσεται.