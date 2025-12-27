Πώς φτιάχνουμε μανιάτικη κοζούνα; Η Σταυριανή Ζερβακάκου μάς εξηγεί όλα τα βήματα
Πώς φτιάχνουμε μανιάτικη κοζούνα; Η Σταυριανή Ζερβακάκου μάς εξηγεί όλα τα βήματα
Σερβιριζόταν παραδοσιακά στους γάμους και εδώ η Σταυριανή Ζερβακάκου μάς εξηγεί πώς φτιάχνουμε κοζούνα βήμα βήμα
Λέγεται ότι αποτελούσε το δώρο των κουμπάρων, που συνήθως ήταν κάποιος ξάδερφος ή κάποια ξαδέρφη. Από εκεί πήρε και το όνομά της σύμφωνα με έναν αστικό μύθο. Παρακάτω, η cheffe Σταυριανή Ζερβακάκου μάς εξηγεί πώς φτιάχνουμε κοζούνα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα