Η συνταγή της ημέρας: Πικάντικες χοιρινές μπριζόλες με ζεστή ρυζοσαλάτα. Το μενού της εβδομάδας (1/12-7/12)
CANTINA
Η συνταγή της ημέρας Το μενού της εβδομάδας

Η συνταγή της ημέρας: Πικάντικες χοιρινές μπριζόλες με ζεστή ρυζοσαλάτα. Το μενού της εβδομάδας (1/12-7/12)

Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το διατροφικό μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς

Η συνταγή της ημέρας: Πικάντικες χοιρινές μπριζόλες με ζεστή ρυζοσαλάτα. Το μενού της εβδομάδας (1/12-7/12)
Δευτέρα 1/12

Πικάντικες χοιρινές μπριζόλες με ζεστή ρυζοσαλάτα
Οι χοιρινές μπριζόλες ψήνονται στο φούρνο με καρότα και συνοδεύονται ιδανικά με μια ρυζοσαλάτα με κινόα.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή και το μενού της εβδομάδας στο cantina.protothema.gr
