Μοσχαρίσιο χτένι με άγρια μανιτάρια και κάστανα
CANTINA
μοσχαρίσιο χτένι Συνταγές με μανιτάρια

Μοσχαρίσιο χτένι με άγρια μανιτάρια και κάστανα

Βάζουμε το μοσχαρίσιο χτένι στη γάστρα, μαζί με άγρια μανιτάρια και κάστανα, και φτιάχνουμε ένα υπέροχο φαγητό, ιδανικό για το κυριακάτικο τραπέζι ή εορταστικά καλέσματα

Μοσχαρίσιο χτένι με άγρια μανιτάρια και κάστανα
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε 30 ml ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε το σκόρδο, το κρεμμύδι και το μοσχάρι και το σοτάρουμε απ’ όλες τις πλευρές.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης