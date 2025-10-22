Νανά Δαρειώτη: Δημιουργούμε ένα εκκολαπτήριο ιδεών, δίνουμε φωνή στα σημαντικά ερωτήματα
Νανά Δαρειώτη: Δημιουργούμε ένα εκκολαπτήριο ιδεών, δίνουμε φωνή στα σημαντικά ερωτήματα
Με την τοποθέτηση της διευθύντριας του Cantina, Νανάς Δαρειώτη, άρχισε το 3ο Cantina Academy στην Καλαμάτα με αντικείμενο ''Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής''. «Δημιουργούμε ένα εκκολαπτήριο ιδεών, δίνουμε φωνή στα σημαντικά ερωτήματα» επισήμανε.
Η Νανά Δαρειώτη ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία της: «Πριν προχωρήσουμε στις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τις εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, θα ήθελα να σας μιήσω για το Cantina αλλά και για την ομάδα του. Το περιοδικό Cantina γεννήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο. Στόχος και υπόσχεσή μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της γαστρονομίας, δίνοντας φωνή σε όλους όσοι ασχολούνται με την τροφή, από το χωράφι μέχρι το πιάτο.
