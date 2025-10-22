Νανά Δαρειώτη: Δημιουργούμε ένα εκκολαπτήριο ιδεών, δίνουμε φωνή στα σημαντικά ερωτήματα

Με την τοποθέτηση της διευθύντριας του Cantina, Νανάς Δαρειώτη, άρχισε το 3ο Cantina Academy στην Καλαμάτα με αντικείμενο ''Διασφαλίζοντας το μέλλον της τροφής''. «Δημιουργούμε ένα εκκολαπτήριο ιδεών, δίνουμε φωνή στα σημαντικά ερωτήματα» επισήμανε.