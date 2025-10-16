Lievito Madre - Ή αλλιώς «η μάνα των προζυμιών », η καρδιά της ιταλικής κουζίνας
CANTINA
Lievito Madre ιταλικό προζύμι Προζύμι

Lievito Madre - Ή αλλιώς «η μάνα των προζυμιών », η καρδιά της ιταλικής κουζίνας

Τι ακριβώς κάνει το ιταλικό προζύμι τόσο ξεχωριστό και γιατί είναι τόσο πολύτιμο στους pizzaioli και τους αρτοποιούς όλου του κόσμου;

Lievito Madre - Ή αλλιώς «η μάνα των προζυμιών », η καρδιά της ιταλικής κουζίνας

Το ιταλικό προζύμι, πιθανόν να το έχετε ακούει και ως lievito madre, είναι το παραδοσιακό, φυσικό προζύμι που χρησιμοποιείται στην ιταλική κουζίνα για αιώνες. Δίνει στο ψωμί ή την πίτσα, τα panettone και τα διάφορα αρτοπαρασκευάσματα ξεχωριστή υφή, έντονη γεύση και μακράς διάρκειας φρεσκάδα. Αλλά τι ακριβώς το κάνει τόσο ξεχωριστό και γιατί είναι τόσο πολύτιμο στους pizzaioli και τους αρτοποιούς όλου του κόσμου;

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης