Lievito Madre - Ή αλλιώς «η μάνα των προζυμιών », η καρδιά της ιταλικής κουζίνας
Lievito Madre - Ή αλλιώς «η μάνα των προζυμιών », η καρδιά της ιταλικής κουζίνας
Τι ακριβώς κάνει το ιταλικό προζύμι τόσο ξεχωριστό και γιατί είναι τόσο πολύτιμο στους pizzaioli και τους αρτοποιούς όλου του κόσμου;
Το ιταλικό προζύμι, πιθανόν να το έχετε ακούει και ως lievito madre, είναι το παραδοσιακό, φυσικό προζύμι που χρησιμοποιείται στην ιταλική κουζίνα για αιώνες. Δίνει στο ψωμί ή την πίτσα, τα panettone και τα διάφορα αρτοπαρασκευάσματα ξεχωριστή υφή, έντονη γεύση και μακράς διάρκειας φρεσκάδα. Αλλά τι ακριβώς το κάνει τόσο ξεχωριστό και γιατί είναι τόσο πολύτιμο στους pizzaioli και τους αρτοποιούς όλου του κόσμου;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα