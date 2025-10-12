ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η ανατομία ενός σάντουιτς: Tι δεν πρέπει να λείπει από την τέλεια συνταγή

Ο Περικλής Βούρθης από το Bread BC και ο Αντώνης Καζάκος από το Black Salami μιλούν για όλα όσα δεν πρέπει να λείπουν από το τέλειο σάντουιτς

Από το εμβληματικό BLT μέχρι το κλασικό Cuban, κάθε διάσημο σάντουιτς έχει ένα κοινό στοιχείο: δεν προσπαθεί να χωρέσει τα πάντα. «Η φιλοσοφία είναι τα επίπεδα ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί, όχι το χάος», λέει ο Αντώνης Καζάκος. Ένα καλό σάντουιτς βασίζεται στην ισορροπία και τη σωστή σειρά.

