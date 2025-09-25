Φτιάχνουμε νόστιμα και ελαφριά βραδινά για τα παιδιά
Φτιάχνουμε νόστιμα και ελαφριά βραδινά για τα παιδιά
Το βραδινό, είναι το τελευταίο γεύμα της ημέρας και, ίσως, το πιο απαιτητικό όταν έχουμε παιδιά γιατί είναι η βάση για έναν ήρεμο ύπνο και ένα ακόμη καλύτερο ξύπνημα την επόμενη μέρα
Μετά από μια γεμάτη μέρα σχολείου, δραστηριοτήτων και παιχνιδιού, φτάνει η ώρα του φαγητού και συχνά συναντάμε διλήμματα: τι να μαγειρέψουμε ώστε να είναι και θρεπτικό, ελαφρύ, γρήγορο και κυρίως αποδεκτό από τα παιδιά μας;
Ένα σωστό βραδινό γεύμα για παιδιά πρέπει να δίνει ικανοποίηση και να τα χορταίνει, χωρίς όμως να τα βαραίνει.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ένα σωστό βραδινό γεύμα για παιδιά πρέπει να δίνει ικανοποίηση και να τα χορταίνει, χωρίς όμως να τα βαραίνει.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα