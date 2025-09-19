ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Αλμυρά και γλυκά με σύκα και σταφύλια
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Αλμυρά και γλυκά με σύκα και σταφύλια

Αυτό το σαββατοκύριακο το αφιερώνουμε στα σύκα και τα σταφύλια. Γλυκά και ζουμερά είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε τόσο σε αλμυρές όσο και σε γλυκές δημιουργίες

Αλμυρά και γλυκά με σύκα και σταφύλια
Τα σταφύλια αυτή την εποχή βρίσκονται στα καλύτερά τους. Γλυκά και ζουμερά είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε τόσο σε αλμυρές όσο και σε γλυκές δημιουργίες. Κι αφού θέλουμε να τα χαρούμε όσο περισσότερο γίνεται, τα αποθηκεύουμε σωστά, ώστε να μένουν φρέσκα.

Δείτε το πλήρες μενού στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης