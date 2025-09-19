Αλμυρά και γλυκά με σύκα και σταφύλια

Τα σταφύλια αυτή την εποχή βρίσκονται στα καλύτερά τους. Γλυκά και ζουμερά είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε τόσο σε αλμυρές όσο και σε γλυκές δημιουργίες. Κι αφού θέλουμε να τα χαρούμε όσο περισσότερο γίνεται, τα αποθηκεύουμε σωστά, ώστε να μένουν φρέσκα.