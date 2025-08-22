Φραγκόσυκα: Τα οφέλη τους, πώς τα καθαρίζουμε και πώς τα καταναλώνουμε

Τα φραγκόσυκα, αν και είναι από τα πλέον θρεπτικά φρούτα που μπορούμε να καταναλώσουμε, εντούτοις οι περισσότεροι είτε τα αποφεύγουμε γιατί θεωρούμε δύσκολη τη συγκομιδή και το καθάρισμά τους είτε τα αγνοούμε γιατί δεν γνωρίζουμε ότι αποτελούν super food