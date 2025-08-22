Φραγκόσυκα: Τα οφέλη τους, πώς τα καθαρίζουμε και πώς τα καταναλώνουμε
Τα φραγκόσυκα, αν και είναι από τα πλέον θρεπτικά φρούτα που μπορούμε να καταναλώσουμε, εντούτοις οι περισσότεροι είτε τα αποφεύγουμε γιατί θεωρούμε δύσκολη τη συγκομιδή και το καθάρισμά τους είτε τα αγνοούμε γιατί δεν γνωρίζουμε ότι αποτελούν super food
Τα φραγκόσυκα είναι πλούσια σε βιταμίνη C και ένα φλιτζάνι καλύπτει το 35% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψής της. Επίσης, είναι αντιοξειδωτικά, έχουν υψηλή διατροφική αξία, καθώς είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου και χαλκού και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.
Ειδικότερα, μία μερίδα φραγκόσυκου καλύπτει το 14% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών για τους άνδρες και το 21% για τις γυναίκες -άρα βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.
