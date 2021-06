Οι τρίχες της Αφροδίτης και η υποκρισία των επικριτών της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η 29χρονη δικηγόρος και πολιτευτής πραγματοποίησε μία ακόμα ανάρτηση που προκάλεσε. Πριν, σπεύσετε να τα βάλετε μαζί μου, ξεκαθαρίζω ότι βρήκα το βίντεο εξόχως ενοχλητικό, ολίγον τί ανόητο και βαθιά προβληματικό. Κατά βάση προκλητικό κι από ό,τι φαίνεται σκοπός ήταν η πρόκληση και μέσω αυτής η δημοσιότητα.Ούτε η πρώτη είναι, άλλωστε, ούτε η τελευταία, αν κρίνει κανείς από την παρουσία της στα social media. Δεν χωράει αμφιβολία ότι έχει ήδη κάνει κατάχρηση των δεκαπέντε λεπτών δημοσιότητας που αντιστοιχούν στον καθένα. Ίσως πάλι είναι θιασώτης του ρητού «any publicity is good publicity» (κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα). Μην ξεχνάμε, ο Ιρλανδός συγγραφέας Μπρένταν Μπίαν είχε κάνει ένα βήμα παραπάνω: «There is no such thing as bad publicity except your own obituary» (δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα εκτός από τη νεκρολογία σου).Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ με 2,3 εκατομμύρια θεάσεις και εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια. Πέρα από αυτό, όμως, έδωσε τροφή για σχολιασμό σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κάθε παντός «όγους», ενέπνευσε πιασάρικα και καυστικά hashtag κι αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού σε κάθε λογής πάνελ.Κινητοποίησε διαδικτυακές ομάδες που έσπευσαν να της απαντήσουν, τρολς που της επιτέθηκαν χυδαία και εταιρείες-κολοσσούς που με αναρτήσεις τους το καταδίκασαν. Εντέλει, τροφοδότησε το σούσουρο του υπερθυρεοειδικού μηχανισμού των social media και του τηλεοπτικού σχολιασμού.Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι όλα τα παραπάνω έγιναν για τρίχες. Εν μέσω πανδημίας και παγκόσμιας αστάθειας, μία τοποθέτηση για αξύριστες γάμπες και τριχωτές μασχάλες υπερκέρασε κάθε ουσιαστικό δημόσιο ζήτημα. Η νεαρή γυναίκα, μιλώντας απευθείας στην κάμερα, εξέφρασε τον αποτροπιασμό που της προκαλούν οι αξύριστες μασχάλες και τα αξύριστα πόδια των γυναικών.«Αφήνουν τρίχες στα πόδια και το φωτογραφίζουν, τρίχες στη μασχάλη, τρίχες στο μουστάκι, ραγάδες, πανάδες, κυτταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω τους» λέει και εξηγεί ότι βλέποντας τέτοιες φωτογραφίες στα social media ως γυναίκα «νιώθει άβολα, αισθάνεται ντροπή και απεχθάνεται να βλέπει τέτοιου είδους φωτογραφίες».Επανέλαβε πολλάκις τον όρο φυσιολογικό, ενώ υποστήριξε ότι πρόκειται για νέα πρότυπα ομορφιάς που επιχειρεί να επιβάλει μία νοσηρή μειονότητα. Αν και δίχως αμφιβολία, είναι άκρως καταδικασθέντα τα όσα στοχοποιούν επιλογές γυναικών και ανδρών σε ό,τι αφορά τον τρόπο που διαχειρίζονται το σώμα τους, συνέβη κάτι παράδοξο.Γυναίκες που εμφανώς ασχολούνται επιμελώς με την εικόνα τους, γυναίκες με εντυπωσιακούς κοιλιακούς, έκφραση παγωμένη από τα υαλουρανικά και τα μπότοξ έσπευσαν να φωτογραφίσουν τα κατά τα άλλα αψεγάδιαστα σώματα και πρόσωπά τους με σχόλια, όπως «είμαι γυναίκα, αγαπώ τις ατέλειες μου»!Δεν πρόκειται για την αποτελεσματικότερη απάντηση στο ατόπημα της Λατινοπούλου. Αυτές είναι οι γυναίκες που καταδικάζουν τις τουλάχιστουν στερεοτυπικές και μεσαιωνικές απόψεις της Λατινοπούλου και προωθούν –με κάθε καλή διάθεση μην με παρεξηγείτε– την απελευθέρωση των κοινωνικών επιταγών τους πώς οφείλει να μοιάζει μία γυναίκα; Αυτές είναι που θα απενοχοποιήσουν τη μέση Ελληνίδα, ώστε να νοιώσει καλύτερα για τον εαυτό της;Βλέπετε μία εργαζόμενη μητέρα δεν έχει ούτε τον χρόνο, ούτε τα χρήματα να χτυπιέται στο γυμναστήριο ή να επισκέπτεται ινστιτούτα. Εξηγούμαι: η καταδίκη της Λατινοπούλου ήρθε με ένα μη ρεαλιστικό περίβλημα. Όταν ακούς και βλέπεις μία αναγνωρίσιμη γυναίκα να τάσσεται κατά της νεαράς Αφροδίτης και του ατοπήματός της, προβάλλοντας τις υποτιθέμενες ατέλειες της, οι οποίες δεν φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού, μένει να αναρωτιέται κανείς αν στην πραγματικότητα δικαιώνει το επίμαχο βίντεο.Πού τελικά θα στραφεί η μέση φυσιολογική γυναίκα, η οποία σαν ζογκλέρ πρώτης κατηγορίας εναλλάσσει απαιτητικούς ρόλους, κυνηγάει την επιβίωση της ίδιας και της οικογένειάς της, παλεύει σε μία κατά βάθος ακόμα πατριαρχική κοινωνία και επιζητά το «φυσιολογικό». Στο διάολο το φυσιολογικό. Ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κι αν αυτό δεν αρκεί για κάποιους, στο διάολο και αυτοί!