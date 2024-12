Όσιπ Μαντελστάμ, ο άνθρωπος που πλήρωσε με τη ζωή του ένα ποίημα κατά του Στάλιν

Η σύζυγος του Μαντελστάμ

Ο Μπόρις Πάστερνακ το 1958

Νικολάι Μπουχάριν

Άποψη του Βορονέζ

Φωτογραφίες του Μαντελστάμ από τα αρχεία της NKVD

Ο Μαντελστάμ με τη σύζυγό του

Κείμενο του Μαντελστάμ με αφορμή ταξίδι του στην Αρμενία το 1933

Silentium

Εκτός από τις εξωσυζυγικές περιπέτειες του Μαντελστάμ, το διάστημα μεταξύ 1922 και 1932 ήταν σχετικά ήρεμο για τον ίδιο και τη σύζυγό του. Δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ποίηση, αλλά κυρίως με τη λογοτεχνική κριτική και τα δοκίμια. Για βιοποριστικούς λόγους μετέφραζε λογοτεχνία στα ρωσικά (19 βιβλία σε 6 χρόνια!), ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως ανταποκριτής σε εφημερίδα.Το 1925 παρουσίασε τη συλλογή αυτοβιογραφικών διηγημάτων «Ο θόρυβος του χρόνου». Το 1928 κυκλοφόρησε μια δεύτερη έκδοση του βιβλίου με την προσθήκη του παραμυθιού «Η Αιγυπτιακή σφραγίδα», το οποίο έδωσε και τον γενικό τίτλο στη συλλογή. Το 1928 επίσης κυκλοφόρησαν ο τόμος «Ποιήματα» και η συλλογή λογοτεχνικής κριτικής «Γύρω από την ποίηση». Αυτά ήταν και τα τελευταία έργα του Μαντελστάμ που εκδόθηκαν στην ΕΣΣΔ όσο ζούσε…Το φθινόπωρο του 1933 ο Μαντελστάμ συνέθεσε το ποίημα «Επίγραμμα του Στάλιν», το οποίο απήγγειλε σε μερικές μικρές ιδιωτικές συγκεντρώσεις στη Μόσχα. Το ποίημα αυτό ήταν όντως προσβλητικό για τον Στάλιν (υπάρχει στο τέλος του άρθρου). Τη νύχτα της 16ης προς 17η Μαΐου 1934 ο Μαντελστάμ συνελήφθη από τρεις αξιωματικούς της NKVD, που έφτασαν στο διαμέρισμά του με ένταλμα έρευνας υπογραμμένο από τον Yakov Agranov, αναπληρωτή του αρχηγού της NKVD Yakoda, γνωστού πλέον στους αναγνώστες μας και από το άρθρο για το «νησί των κανιβάλων».Το ζεύγος υπέθεσε ότι οι αξιωματικοί είχαν πάει στο διαμέρισμά τους γιατί πριν λίγες μέρες ο Όσιπ είχε χαστουκίσει τον συγγραφέα Αλεξέι Τολστόι, λόγω προσβλητικών λόγων του τελευταίου προς τη Nadezhda. Όμως, αν και ο Μαντελστάμ δεν είχε ποτέ δημοσιεύσει το «Επίγραμμα προς τον Στάλιν», κάποιος από τους «φίλους» του το απομνημόνευσε και έδωσε ένα (γραπτό) αντίγραφό του στην NKVD. Ποτέ δεν μαθεύτηκε ποιος (ή ποια) ήταν…Ο Μαντελστάμ θεωρούσε βέβαια τη θανατική καταδίκη του. Όμως η εκστρατεία που ξεκίνησαν η σύζυγός του και η Αχμάτοβα απέδωσε καρπούς. Ο Λιθουανός πρέσβης στη Μόσχα Jurgis Baltrušaitis ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι το σοβιετικό καθεστώς πρόκειται να εκτελέσει έναν σπουδαίο ποιητή. Ο Πάστερνακ αν και αποδοκίμασε το περιεχόμενο του «Επιγράμματος» απευθύνθηκε στον Μπουχάριν, ο οποίος γνώριζε τους Μαντελστάμ από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 και τους είχε βοηθήσει.Έτσι, όχι μόνο «πλησίασε» τον Yakoda και του μίλησε για το θέμα, αλλά έστειλε και σημείωμα στον Στάλιν. Η ποινή του Μαντελστάμ ήταν απίστευτα μικρή και μάλλον πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της ΕΣΣΔ. Δεν εκτελέστηκε, στάλθηκε καν σε γκουλάγκ, απλά εξορίστηκε για τρία χρόνια στο Cherdyn στα Ουράλια Όρη. Εκεί, ο Μαντελστάμ άρχισε να παρουσιάζει κρίσεις ψυχικής ασθένειας, ενώ έκανε και μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας. Οι Μαντελστάμ έφτασαν στο Cherdyn στα τέλη Μαΐου 1934.Στις 10 Ιουνίου, δόθηκε η δυνατότητα στο ζεύγος να εγκατασταθεί σε όποια πόλη της ΕΣΣΔ ήθελε, εκτός από τις 12 μεγαλύτερες. Έτσι, εγκαταστάθηκαν στο Voronezh στη ΝΔ Ρωσία. Αμέσως μετά την άφιξή τους εκεί, ο Στάλιν τηλεφώνησε στον Πάστερνακ (ήταν η μοναδική επικοινωνία των δύο!) και τον ρώτησε αν ο Μαντελστάμ ήταν όντως σπουδαίος ποιητής: «Είναι ιδιοφυΐα, έτσι δεν είναι;», λέγεται ότι ρώτησε τον Πάστερνακ ο Στάλιν. Στη διάρκεια της τριετίας αυτής, ο Μαντελστάμ έγραψε έναν εκτεταμένο κύκλο ποιημάτων με τον γενικό τίτλο «Το σημειωματάριο του Βορονέζ», όπου περιλαμβάνονται μερικά από τα κορυφαία λυρικά ποιήματά του.Θέλοντας να εξασφαλιστεί, ο Μαντελστάμ συνάντησε τον τοπικό διοικητή της NKVD Semyon Dukelsky, ο οποίος του είπε: «Γράψε ό,τι σου αρέσει». Τον χειμώνα του 1936-37, ο Μαντελστάμ έγραψε μια «Ωδή στον Στάλιν» θέλοντας να εξευμενίσει τον Σοβιετικό ηγέτη. Τον Μάιο του 1937 έληξε η τριετής εξορία του Μαντελστάμ. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο Καλίνιν (Τβερ), κοντά στη Μόσχα.Την άνοιξη του 1938 ο Μαντελστάμ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Ένωσης Συγγραφέων Vladimir Stavsky, ο οποίος του πρόσφερε δύο εβδομάδες διακοπών για δύο άτομα σε ένα σπίτι έξω από τη Μόσχα. Ο Μαντελστάμ έπεσε σε παγίδα, καθώς στις 16 Μαρτίου 1938 ο Stavsky έγραψε στον επικεφαλής του NKVD Nikolay Yazhov, καταγγέλοντάς τον. Μια μέρα πριν, ο Μπουχάριν είχε καταδικαστεί σε θάνατο…Ο Μαντελστάμ συνελήφθη ενώ βρισκόταν σε «διακοπές» στις 5 Μαΐου και κατηγορήθηκε για «αντεπαναστατικές δραστηριότητες». Στις 2/8/1938 καταδικάστηκε σε πενταετή εγκλεισμό σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το τελευταίο γράμμα προς τη σύζυγο και τον αδελφό του στάλθηκε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Vladperpunka, κοντά στο Βλαδιβοστόκ. Έγραφε ότι είναι αγνώριστος, καθώς έχει χάσει πολλά κιλά και εξαντλημένος. Ζητούσε ζεστά ρούχα, τρόφιμα, ρούχα και χρήματα.Η σύζυγός του τα έστειλε, αυτός όμως δεν τα έλαβε ποτέ… Πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου 1938 από τυφοειδή πυρετό (επισήμως). Ο Varlam Shalamov στο διήγημά του «Cherry Brandy», περιγράφει το τέλος του Μαντελστάμ. Οι συγκρατούμενοί του για δύο μέρες έκρυβαν τον θάνατό του για να τρώνε το φαγητό που προοριζόταν γι’ αυτόν!Ο Μαντελστάμ έμεινε άταφος ως την άνοιξη… Η σύζυγός του διατήρησε ακέραια τα ποιήματά του απομνημονεύοντάς τα και συγκεντρώνοντας αντίγραφά του από τους φίλους του. Οι δύο τόμοι των απομνημονευμάτων της, «Ελπίδα πάνω στην ελπίδα» (1970) και «Εγκαταλελειμμένη ελπίδα» (1974) εκδόθηκαν στη Δύση.We are living, but can’t feel the land where we stay,More than ten steps away you can’t hear what we say.But if people would talk on occasion,They should mention the Kremlin Caucasian.His thick fingers are bulky and fat like live-baits,And his accurate words are as heavy as weights.Cucaracha’s moustaches are screaming,And his boot-tops are shining and gleaming.But around him a crowd of thin-necked henchmen,And he plays with the services of these half-men.Some are whistling, some meowing, some sniffing,He’s alone booming, poking and whiffing.He is forging his rules and decrees like horseshoes –Into groins, into foreheads, in eyes, and eyebrows.Every killing for him is delight,And Ossetian torso is wide.Προφανώς οι αναφορές στα "χοντρά" δάχτυλα και τα μουστάκια του Στάλιν, το περιβάλλον του και ιδιαίτερα ο προτελευταίος στίχος, ότι "κάθε φόνος γι αυτόν είναι απόλαυση" εξόργισαν τον Στάλιν. Το cucaracha, που σημαίνει κατσαρίδα, μάλλον προέρχεται από το ομώνυμο μεξικάνικο τραγούδι και τον χορό που το συνοδεύει, ενώ η αναφορά στην Οσετία, παραπέμπει στη θρυλούμενη καταγωγή του παππού του Στάλιν από αυτή.Το 1956 ο Μαντελστάμ αποκαταστάθηκε και τα ποιήματά του εκδόθηκαν και στην ΕΣΣΔ. Δυστυχώς, επαληθεύτηκε η προφητεία του: «Μόνο στη Ρωσία η ποίηση σκοτώνει ανθρώπους. Υπάρχει πουθενά αλλού μέρος όπου η ποίηση είναι τόσο συνηθισμένη ως κίνητρο για φόνο;»