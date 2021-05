Ο τουρισμός και η «πράσινη λίστα» του Μπόρις Τζόνσον

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εμείς «ανοίξαμε πανιά», είπαμε στους υποψήφιους επισκέπτες της χώρας μας «All you want is Greece», οι ξενοδόχοι άρχισαν στα νησιά τις προετοιμασίες προσβλέποντας σε μια σεζόν καλύτερη από την περσινή, αλλά, ο Μπόρις Τζόνσον εξακολουθεί να συμβουλεύει τους Βρετανούς να το σκεφτούν δύο φορές πριν προγραμματίσουν ένα ταξίδι εκτόςσυνόρων.Την Παρασκευή ο Βρετανός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου από τη Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε πως η πράσινη λίστα με τις χώρες που θα μπορούν οι Βρετανοί τουρίστες να επισκεφθούν, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε καραντίνα 10 ημερών όταν επιστρέψουν, δεν θα μεγαλώσει στο άμεσο μέλλον, καθώς η ινδική μετάλλαξη του κορωνοϊού εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τζόνσον ξεκαθάρισε πως είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι.Τι κάνουμε, λοιπόν, εμείς στην Ελλάδα, μια χώρα για την οποία ο τουρισμός είναι η «βαριά» βιομηχανία της με δεδομένο ότι η αγγλική αγορά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, μετά τη γερμανική, αλλά η πρώτη σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά; Θα περιμένουμε πότε και αν ο Μπόρις θα μας βάλει στην πράσινη λίστα του; Αρχικά, η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως η λίστα θα ανανεώνεται κάθε τρεις εβδομάδες, έτσι, όταν οι Έλληνες επιχειρηματίες του Τουρισμού είδαν πως η χώρα μας είναι στην πορτοκαλί λίστα των Βρετανών, πράγμα που σημαίνει 10 ημέρες καραντίνα στο σπίτι για τον Βρετανό τουρίστα που επιστρέφει στη χώρα του και δύο τεστ, ήλπιζαν ότι μετά τρεις εβδομάδες θα μπούμε στην πράσινη λίστα με δεδομένη και την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Όμως, η αύξηση των κρουσμάτων της ινδικής μετάλλαξης στη Βρετανία, ειδικότερα, σε πόλεις όπως το Μπόλτον, έκαναν τον Μπόρις Τζόνσον σκεπτικό για σύντομες αλλαγές στη λίστα ενώ παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να κάνουν πιο σύντομα την δεύτερη δόση του εμβολίου.Έτσι, την ίδια στιγμή που η ζήτηση των κρατήσεων για Πορτογαλία, τον μόνο ευρωπαϊκό και «ρεαλιστικό» προορισμό για τους Βρετανούς (σε σχέση με Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία), εκτοξεύεται στα ύψη με τα ταξίδια να ξεκινούν από Δευτέρα, οι Έλληνες ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες καταλυμάτων βλέπουν με απογοήτευση τις δικές τους κρατήσεις, ακόμα και για τον Αύγουστο, να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι ξενοδοχειακές μονάδες σε νησιά του Ιονίου έχουν πληρότητα γύρω στο 35% για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ενώ για Μάιο και Ιούνιο οι κρατήσεις είναι τόσο χαμηλές, που πολλά ξενοδοχεία αποφάσισαν να ανοίξουν τις πύλες τους μετά τα μέσα Ιουνίου, αφού πρώτα ζήτησαν stop sales από τους Tour Operators.Ο Τουρισμός είναι ένας εξαιρετικά ευάλωτος τομέας, που μπορεί να καταρρεύσει από πολλούς παράγοντες, πολιτικούς, γεωλογικούς (όπως ένας μεγάλος σεισμός) ή και από μια πανδημία, όπως τώρα με τον κορωνοϊό. Εμείς στην Ελλάδα τι άλλη επιλογή έχουμε, εκτός από τον Τουρισμό; Και αν δεν μας βάλει ο Μπόρις στην πράσινη λίστα;