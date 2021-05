Αγαπούλα, πούλα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Από τα rooms to let μέχρι τα επτάστερα ξενοδοχεία, bungalows, σουβλάκια, πίτσες, μπαράκια, restaurants, sushi, ταβέρνες, όλα. Η μισή και πλέον ελληνική κοινωνία ξεροσταλιάζει να μετράει κεφάλια και να ονειρεύεται χρήμα. Το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας σχεδόν όλων των κλάδων εξαρτημένο από αυτή την εύθραυστη βαριά βιομηχανία.Από τους μπακάληδες και τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις εταιρείες πλυντηρίων, καθαρισμού, τις αλυσίδες πρατηρίων αλκοολούχων ποτών, τα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, το σύμπαν το εμπορικό. Και κοντά με αυτούς τα δημόσια ταμεία. Και αυτά περιμένουν πώς και πώς να ρεφάρουν με τις εισπράξεις από τους φόρους. Μ’ έναν λόγο, ο τουρισμός σχεδόν αποκλειστική πηγή εσόδων. Να συντηρούνται το κράτος, τα πάσης φύσεως τουριστικά σημεία και ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων. Φανταστείτε ότι σχεδόν όλα τα νησιά και όλοι οι παραθαλάσσιοι προορισμοί είναι αποκλειστικά εξαρτημένοι από TUI και tourists.Από τους κατοίκους της «Βόρειας Μακεδονίας» που στις εκρηκτικές διαμαρτυρίες θεωρούνται εχθροί. Μέχρι Ρώσους, Αμερικανούς, Αγγλους, Γάλλους, Κινέζους, Γερμανούς, Σουηδούς, Αραβες, Τούρκους, όλους. Οι διαφορές παραμερίζονται. Οι ιδεολογικές ενστάσεις και διαφωνίες καταπίνονται. Και οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Αυτός εκεί είναι με τον Ερντογάν. Ε, και μένα τι με νοιάζει; Ας είναι ό,τι θέλει να είναι. Πληρώνει; Και με το παραπάνω. Ε, τότε είναι καλός!Αυτός εκεί είναι Ρώσος και έχει εμβολιαστεί με Sputnik V. Ε, και; Μα εσύ πριν από μερικούς μήνες έλεγες και διέδιδες πως αυτό το εμβόλιο είναι κόλπο του Πούτιν. Μπα, λάθος έκανα. Εμβόλιο να ’ναι και ό,τι θέλει ας είναι...Αυτός εκεί είναι από τους σκληροπυρηνικούς της στρατιωτικής ελίτ του Ισραήλ. Ε, και; Μα εσύ φασίστες τούς ανεβάζεις, καθάρματα τους κατεβάζεις. Μωρέ, δεν πά’ να ’ναι από Ισραήλ, από Αφγανιστάν, από ISIS, από οπουδήποτε. Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο; Πληρώνουν; Ε, τότε όλοι είναι καλοδεχούμενοι!Αυτή είναι η μία πλευρά. Οι άλλες ακόμα πιο θολές, υποτιμητικές και άκρως αποκαλυπτικές. Οπως το διαπιστωμένο γεγονός ενός εκτεταμένου κυκλώματος διαφθοράς. Δηλαδή πορνεία και ναρκωτικές ουσίες. Οπως η ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή. Που στα νησιά του Αιγαίου ξεπερνάει το 70%. Ανατριχιαστικό. Οπως η περιορισμένη διάρκεια των έξι μηνών. Και το χειρότερο, η τουριστική εξάρτηση και υποταγή μεγάλου μέρους της νεοελληνικής κοινωνίας.Για να αντιληφθείτε κολοσσιαία, χαοτική διαφορά, μια σύγκριση με Γαλλία αποκαλύπτει το βάθος και το πλάτος της εικόνας. Ο ετήσιος αριθμός τουριστών στη γαλλική πρωτεύουσα είναι περίπου ίδιος με τον αντίστοιχο που επισκέπτεται την Ελλάδα. Ποιες οι διαφορές; Η Γαλλία παράγει τα πάντα. Από όπλα μέχρι πυρηνική ενέργεια, κρασιά, τεχνολογία και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. Και οι τουρίστες όλων των εθνών υποκλίνονται στη γαλλική κουλτούρα. Το έχω δει με τα μάτια μου στο Φεστιβάλ των Καννών.Τι ακριβώς πουλάμε εμείς; Θάλασσα, παραλίες και αρχαία μάρμαρα. Με απλά λόγια, πάνω από το 20% του ετήσιου ελληνικού εισοδήματος συντηρείται από τη φύση (το τυχαίο) και από γραμμάτια που οι Νεοέλληνες εξακολουθούν να εισπράττουν χάριν Αριστοτέλη, Περικλή, Σωκράτη και όλους τους προγόνους μας (της Αρχαιότητας).Αν το μοντέλο αυτό δεν αλλάξει. Αν η Ελλάδα εξακολουθήσει να στηρίζεται στον τουρισμό. Αν μόνο η φύση και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ε τότε, όπως πάμε, στο τέλος μάς βλέπω να έχουμε μεταλλαχθεί κάτι σαν το Λουτράκι της Ευρώπης. Αυτό θέλουμε; Ε, τότε γκαρσόνια, μάγειροι, φοροφυγάδες, βαποράκια και πόρνες. Οπως έλεγε στη θρυλική διαφήμιση ο αείμνηστος Τάκης Σπυριδάκης: «Αγαπούλα, πούλα!». Και αγγλικά: Everything for sale!