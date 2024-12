Το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την πρεσβεία στην Αθήνα

Το γύρο του αμερικανικού Τύπου έχει κάνει η επιλογή του νεοεκλεγέντα Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέα Πρέσβειρα της χώρας του στην Ελλάδα.Η 55χρονη Γκίλφοϊλ αναμένεται να διαδεχθεί τον, ενισχύοντας την τοποθέτηση προσώπων από το άμεσο οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του νέου Προέδρου σε κρίσιμα -και κυρίως ευρωπαϊκά- διπλωματικά πόστα.Ήδη, ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τοποθετήσει ως νέο Πρεσβευτή στη Γαλλία τον, πεθερό της κόρης του Ιβάνκα, ενώ ανώτερη διοικητική θέση έχει παραχωρήσει και στον πεθερό της έτερης κόρης του, Τίφανι, τον. Ο τελευταίος είναι Αμερικανός επιχειρηματίας με λιβανέζικη καταγωγή και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του, ώστε να προσεγγίσει αραβικής καταγωγής μουσουλμάνους Αμερικανούς ψηφοφόρους, η ψήφος των οποίων περιγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη για πολιτείες, όπως το Μίσιγκαν.Σημειωτέον ότι ηκαι ο σύζυγός της,διαδραμάτισαν ρόλο-«κλειδί» ήδη από τις ημέρες της πρώτης διοίκησης Τραμπ, ενώ για τα περισσότερα αμερικανικά ΜΜΕ οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις προσώπων σε καίρια διπλωματικά ευρωπαϊκά πόστα από πλευράς του νεοκλεγέντα Προέδρου των ΗΠΑ ενισχύουν την εντύπωση ότι ο ίδιος «θα βασιστεί σε έμπιστά του πρόσωπα», εγκαλώντας τον για αξιοποίηση της αμερικανικής διοίκησης ως πεδίου ικανοποίησης προσωπικών αναγκών.Πολύ περισσότερο, όταν η επιλογή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη διπλωματική Αρχή των ΗΠΑ στην Αθήνα συνοδεύτηκε από μπαράζ δημοσιευμάτων που θέλουν την αξιοποίησή της ως αντιστάθμισμα στητου Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ , γιου του νέου Προέδρου των ΗΠΑ με την. Ιδίως, όταν, ο νεότερος Τραμπ είναι αρραβωνιασμένος από το 2020 με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία τοποθετήθηκε από το βήμα του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων τον περασμένο Ιούλιο, λέγοντας για τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ πως «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει για σένα». Μόνο που την κυρία Γκίλφοϊλ παρακολουθούσαν, εκτός από τους χιλιάδες συνέδρους στην αρένα, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, όσο και η Μπετίνα Άντερσον, η οποία καθόταν λίγο πιο πίσω του σύμφωνα με τους New York Times, αναζωπυρώνοντας τις φήμες για τυχόν ειδύλλιό τους.Από πλευράς του, ο πρεσβύτερος Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή την έλευση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά του δίκτυα, αναφέροντας πως «για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι ήταν στενή φίλη και σύμμαχος». «Η εκτεταμένη εμπειρία και ηγετική της θέση στο δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική, μαζί με την οξεία διάνοιά της την καθιστούν εξαιρετικά προσόντα για να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαφυλάξει τα συμφέροντά της στο εξωτερικό» πρόσθεσε ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, για να καταλήξει πως «η Κίμπερλι είναι τέλεια κατάλληλη για την ενίσχυση ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία».Άλλωστε, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπήρξε στο προεκλογικό επιτελείο του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, όπου εργάστηκε και στο πεδίο των δωρεών, λόγω και της υψηλής δημοφιλίας της ως παρουσιάστρια του καναλιού. Παρότι η ίδια αποτέλεσε προβεβλημένη παρουσιάστρια της εκπομπής «The Five» τουλάχιστον επί μία δεκαετία, το συμβόλαιό της έληξε νωρίτερα από το αναμενόμενο -αν όχι άδοξα- και εν μέσω καταγγελιών.Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το περιοδικό The New Yorker, η αποχώρησή της Γκίλφοϊλ από το κανάλι το 2018 ήλθε έπειτα από καταγγελία πρώην βοηθού της για εκτεταμένη, η οποία οδήγησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.Η νεαρή κοπέλα, η οποία είχε πιάσει δουλειά στο Fox News αμέσως μετά το κολλέγιο, έστειλε στη διοίκηση του καναλιού καταγγελία 42 σελίδων με σοκαριστικές λεπτομέρειες για την επαφή της με την Γκίλφοϊλ. Η πρώην βοηθός της Γκίλφοϊλ ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι υποχρεώθηκε να εργάζεται στο διαμέρισμα της παρουσιάστριας στη Νέα Υόρκη, ενώ εκείνη κυκλοφορούσε γυμνή, και ότι της έδειχνε φωτογραφίες γεννητικών οργάνων ανδρών με τους οποίους είχε συνάψει σχέσεις.Σε κάθε περίπτωση, η ικανότητα της νέας Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα να διακρίνεται μέσα σε πολιτικά περιβάλλοντα είχε ξεκινήσει νωρίς και από την Καλιφόρνια, όταν η Κίμπερλι Γκιλφοϊλ ενδιαφέρθηκε να εργαστεί ως νεαρή δικηγόρος στο γραφείο του Εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, παράλληλα με την. Οι δύο τους, μάλιστα, φέρονται να βρέθηκαν σε ανοιχτή σύγκρουση κατά την εργασιακή τους συγκατοίκηση στην Εισαγγελία του Σαν Φρανσίσκο και ενώ η βοηθός Εισαγγελέα τότε, Κάμαλα Χάρις έδειχνε πάντα «σκεπτική» για την νεαρή δικηγόρο.Με αφορμή την υποψηφιότητα της Χάρις για την Προεδρία των ΗΠΑ, «την ξέρω 25 χρόνια και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι» ανέφερε η Γκιλφοϊλ πρόσφατα σε δείπνο με Ρεπουμπλικάνους, λέγοντας πως «κάνε ό,τι χρειάζεται για να την κρατήσεις έξω από τον Λευκό Οίκο». Και παρόλο που, η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα υπήρξε για μεγάλο μέρος εκείνης της περιόδου σε καθημερινή τριβή με το στρατόπεδο των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, όντας παντρεμένη με τον, αρχικά δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο και μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνια.Στην πορεία, ωστόσο, και με επίκεντρο την μετάβασή της στην Νέα Υόρκη για τις ανάγκες της τηλεοπτικής της καριέρας, η Κίμπερλι Γκιλφοϊλ μετατοπίζεται πολιτικά, ακουμπώντας στην πολιτική πλατφόρμα Τραμπ, φτάνοντας μέχρι το Καπιτώλιο. Συγκεκριμένα, η ίδια βρέθηκε να καταθέτει στην Επιτροπή του Κογκρέσου για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, καθώς βρέθηκε εκείνη την ημέρα στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής, βουλευτή Μπένι Τόμσον. «Η κυρία Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Λευκό Οίκο, μίλησε στη συγκέντρωση που έλαβε χώρα πριν από τηνκαι προφανώς έπαιξε βασικό ρόλο στην οργάνωση και τη συγκέντρωση κεφαλαίων για αυτήν την εκδήλωση» ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής.