Και όσο τα δημοσιεύματα έδιναν και έπαιρναν. Οσο οι «ποικίλες» βιζιτούδες άνοιγαν το στόμα τους και έβγαιναν όλα στη φόρα, με γαργαλιστικές λεπτομέρειες, τόσο το ίδιο «κορίτσι» έκλεινε τ αυτιά του σ αυτές τις άθλιες κακοήθειες και τις σκηνοθετημένες συκοφαντίεςΕτσι εξακολουθούσε να υποδύεται τον ρόλο της πρώτης κυρίας. Ασε που-βάζω στοίχημα γι αυτό-κάθε πρωί καρφωμένη απέναντι από τον καθρέφτη της τσιμπιόταν λέγοντας «Μελάνια τέτοιο πράγμα ούτε στα καλύτερα τα πιο απίστευτα όνειρά σου»Να εκτοξευθεί η Μελάνια Κνάους από το Νόβο της Σλοβενίας, στο Αμερικανικό Buckingham Palace ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Γι αυτό ανέχτηκε τις γαργαλιστικές αποκαλύψεις της αρχι-πορνοστάρ Stormy Daniels. Γι αυτό δεν ήθελε ν ακούσει κουβέντα για τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του συζύγου της. Που εκτός των άλλων του άρεσε-και φυσικά του αρέσει- το χρυσό ντους. Το λεγόμενο golden shower. Δηλαδή ντους με ούρα Ρωσίδων του γνωστού επαγγέλματος «Escort». Συνήθως σε πεντάστερες σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων της Μόσχας. Γι αυτό, λένε οι επαίοντες των παρασκηνίων, πως ο Πούτιν τον έχει στο χέριΚαι γι αυτό η Μελάνια, μετά την πρώτη συνάντησή τους, «αναγκάστηκε» να υποχωρήσει και να του δώσει το τηλέφωνό της. Σάμπως η πρώτη η η τελευταία φορά ήταν; Δεκάδες μεγαλο-επιχειρηματίες είχαν εξασφαλίσει τον αριθμό του κινητού της.Στην έναρξη, λοιπόν, της προεκλογικής καμπάνιας του λατρεμένου της συζύγου, η Μελάνια είχε πει "Τον υποστηρίζω επειδή ό,τι και να κάνει, θα το κάνει για την Αμερική. Αγαπάει τον Αμερικάνικο λαό και θέλει να τον βοηθήσει". Ελάτε τώρα. Τι να πει; Πως τον υποστηρίζει για να πραγματοποιηθεί το όνειρό της; Αυτό κι αν είναι ο πλήρης ορισμός του American dreamΚαι τώρα; Α τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Ο Ντον την πάτησε. Το «κορίτσι» μαζεύει τα συμπράγκαλά του. Και τώρα σχεδιάζει να εφορμήσει στο δεύτερο επεισόδιο του American dream. Τώρα σκέφτεται να φύγει. Τώρα σκέφτεται να κάνει μια δεύτερη καριέρα. Τώρα θα τα βγάλει όλα στη φόρα. Τώρα θα γράψει τα απομνημονεύματά της. Κάτι σαν «η ζωή μου με τον πλανητάρχη». Και η συνέχεια γνωστήΤο βιβλίο θα σκίσει. Το βιβλίο θα γίνει σενάριο. Το σενάριο θα γίνει σειρά και στη συνέχεια ταινία. Η ταινία θα σκίσει στα ταμεία. Και η Μελάνια θα εξακολουθεί να απολαμβάνει χρήμα και δόξα. Στο μεταξύ οι μνηστήρες θα ξεροσταλιάζουν στο κατώφλι της κρεβατοκάμαράς της. Εκείνη θα μαδάει την μαργαρίτα. Θα μετράει τα περιουσιακά στοιχεία των μνηστήρων. Και στο τέλος θα παντρευτεί τον άριστο των αρίστων. Ποιος ο τυχερός; Εκείνος με το πιο χοντρό πορτοφόλιΗ ζωή σαν Λούνα παρκ. This is America. Και κάτι ακόμα. Σχετικά με όλα τα κορίτσια του Star System που είχαν ξεσηκωθεί εναντίον εκείνου του άθλιου σεξιστή με το όνομα Χάρβει Γουάινστιν.Το ζήτημα απλό. Τι σόι παράδειγμα είναι αυτό; Από την Πρώτη κυρία προς όλες τις γυναίκες των ΗΠΑ. Με τόσα κέρατα στα πλούσια μαλλιά της. Με τόσες αποκαλύψεις για το κρεβάτι του άντρα της. Με τόσα βίτσια και τόσες ιστορίες από μια μεγάλη ποικιλία «συνοδών». Και όμως η Μελάνια αταλάντευτη, ακλόνητη κάτω από την ίδια στέγη με τον πορνόγερο. Κι όμως μαζί με την Μελάνια, οι Χριστιανοί, οι Λευκοί και οι οικογενειάρχες που όλα τα ανέχτηκαν. Όλα τα κατάπιαν. Όλα τα έκαναν γαργάραΤο συμπέρασμα απλό. Χρήμα, εξουσία, τιμές και δόξες. Όλα τ άλλα είναι παραμύθια για χαιβάνια. Αν είσαι Ντόναλντ Τραμπ είσαι ελεύθερος να διαπράξεις τα πάντα. Αν είσαι ανώνυμος και φτωχός ε τότε την έχεις βάψει. Όπως έλεγε και o Ναπολέων Βοναπάρτης «Ο πιο σίγουρος τρόπος για να μείνεις φτωχός είναι να είσαι τίμιος»Η Μελάνια το λέει διαφορετικά: Everything for Sale. Όλα για πούλημα!