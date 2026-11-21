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Αντίστροφα μετρούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τις γιορτές.Η τελευταία ημέρα μαθημάτων για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι χριστουγεννιάτικες διακοπές, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.Οι ημερομηνίες των διακοπώνΤο πρόγραμμα είναι κοινό για όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η περίοδος των διακοπών καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν αποτελεί έκτακτη αλλαγή στο σχολικό ημερολόγιο.Ειδικότερα, η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν μαθήματα πριν από τις γιορτές. Την επόμενη ημέρα, παραμονή Χριστουγέννων, αρχίζει η περίοδος κατά την οποία δεν διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.Οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους μαθητές και γονείς είναι οι εξής:Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα μαθημάτων.Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη χριστουγεννιάτικων διακοπών.Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026: Χριστούγεννα.Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027: Πρωτοχρονιά.Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027: Θεοφάνια.Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027: Τελευταία ημέρα διακοπών.