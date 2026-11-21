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Ένα ρομπότ τόσο μικρό όσο μια κασέτα πετά ανάμεσα σε φυτά και κατευθύνεται προς τον στόχο του: έναν μεγάλο ηλίανθο που βρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Μπορεί να θυμίζει σκηνή επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο πρόκειται για ένα πραγματικό επίτευγμα ερευνητών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT).Το μικροσκοπικό ιπτάμενο ρομπότ διαθέτει ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή που θυμίζουν εκείνες μιας μέλισσας, ενώ πλέον μπορεί να εντοπίζει και να προσεγγίζει αυτόνομα τον προορισμό του. «Πρόκειται για την πρώτη επίδειξη ενός εναέριου μικρορομπότ με αυτόνομη λειτουργία ως προς την αντίληψη του περιβάλλοντος και την επεξεργασία δεδομένων», ανέφερε ο Κέβιν Τσεν, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του MIT.Όπως εξήγησε, υπάρχουν πολλές εφαρμογές, όπως η επικονίαση και η βιομηχανική επιτήρηση, στις οποίες δεν είναι πρακτική η χρήση μεγαλύτερων ρομπότ. Οι μικροσκοπικές κατασκευές θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε τέτοιου είδους εργασίες.Μικροσκοπικοί κινητήρες και τεχνητοί «μύες»Οι επιστήμονες συνεχίζουν να βελτιώνουν την τεχνολογία, η οποία έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα. Αν και παρόμοια ρομπότ είχαν κατασκευαστεί και στο παρελθόν, συνήθως χρειάζονταν εξωτερική υποστήριξη για την πλοήγηση και την επεξεργασία των αισθητηριακών δεδομένων, μέσω καλωδίου που τα συνέδεε με έναν υπολογιστή. Αυτή τη φορά, η ερευνητική ομάδα αναβάθμισε τους κινητήρες, κάνοντάς τους μεγαλύτερους και αποδοτικότερους.Έτσι, το ρομπότ μπορεί να μεταφέρει περισσότερα εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων αισθητήρες και έναν μικροελεγκτή, που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και να επεξεργάζεται δεδομένα χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η πτήση του βασίζεται σε τέσσερα πτερύγια που κινούνται με τη βοήθεια τεχνητών «μυών». Η άνωση που παράγουν είναι αρκετή ώστε να μεταφέρουν και τα ηλεκτρονικά συστήματα που απαιτούνται για την αυτόνομη πλοήγηση.Τα δεδομένα αναλύονται από υπολογιστικά εξαρτήματα, τα οποία υπολογίζουν με μεγάλη ταχύτητα τον προσανατολισμό και την ταχύτητα του ρομπότ. Το συνολικό βάρος αυτών των τεχνολογικών συστημάτων ανέρχεται μόλις στα 244 χιλιοστά του γραμμαρίου. «Όταν μιλάμε για έναν υπολογιστή τόσο μικρού μεγέθους, κάθε λεπτομέρεια πρέπει να έχει μελετηθεί προσεκτικά», σημείωσε ο Τζόναθαν Π. Χάου, καθηγητής Αεροναυπηγικής και Αστροναυτικής στο MIT.Όπως πρόσθεσε, το σύστημα πρέπει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, να ελέγχει την κίνησή του και να λειτουργεί αρκετά γρήγορα, ώστε να διατηρείται η σταθερότητα κατά την πτήση. Προς το παρόν, η τροφοδοσία του ρομπότ εξακολουθεί να γίνεται μέσω καλωδίου. Οι ερευνητές, ωστόσο, εκτιμούν ότι σύντομα θα μπορέσουν να ξεπεράσουν και αυτόν τον περιορισμό.Η επικονίαση και το μέλλον χωρίς αρκετές μέλισσεςΟι πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας είναι εντυπωσιακές, αλλά ορισμένες από αυτές αναδεικνύουν και ένα ανησυχητικό πρόβλημα: τη μείωση των φυσικών επικονιαστών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα μικροσκοπικά ρομπότ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη γεωργία ακριβείας, ακόμη και για την επικονίαση καλλιεργειών σε περιοχές όπου οι φυσικοί επικονιαστές έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της απώλειας των οικοτόπων και της υπερβολικής χρήσης φυτοφαρμάκων.Το ενδεχόμενο αυτό δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα θεωρητικό σενάριο, μιας και σε ορισμένες περιοχές της Κίνας, αγρότες χρησιμοποιούν ήδη drones για να διασκορπίζουν γύρη σε οπωροφόρα δέντρα, καθώς τα έντομα που θα αναλάμβαναν φυσιολογικά αυτή τη διαδικασία δεν επαρκούν. Ωστόσο, αντί η τεχνολογία να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των επικονιαστών, θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στη μείωσή τους.Σύμφωνα με τη βρετανική περιβαλλοντική οργάνωση Buglife, ανασκόπηση 73 μελετών από όλο τον κόσμο έδειξε ότι το 41% των ειδών εντόμων παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση, ενώ το ένα τρίτο του συνόλου των ειδών απειλείται με εξαφάνιση. Δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία για αυτή την εξέλιξη καθώς οι βασικοί παράγοντες διαφέρουν από απώλεια των φυσικών οικοτόπων, ρύπανση, μέχρι παθογόνους οργανισμούς και η κλιματική αλλαγή.