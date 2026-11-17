Αν υπάρχουν δύο ερωτήματα που απασχολούν κάποια στιγμή κάθε γονιό, αυτά είναι πιθανότατα «τι κάνει ο μικρός με εκείνο το Lego;» και «πόσο καιρό χρειάζεται για να αποβάλει ένα Lego αν το καταπιεί;».Πέρα από το χιούμορ, η κατάποση ξένων αντικειμένων από μικρά παιδιά είναι ένα αρκετά συχνό περιστατικό που προκαλεί ανησυχία στους γονείς, με τα νομίσματα βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ενδεικτικά, το 2002 καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερα από 128.000 περιστατικά κατάποσης ή εισρόφησης ξένων αντικειμένων.Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αντικείμενα που καταπίνονται δεν προκαλούν προβλήματα και αποβάλλονται φυσικά από τον οργανισμό μέσα σε τρεις έως πέντε ημέρες, σύμφωνα με μελέτες. Ωστόσο, για ορισμένα αντικείμενα υπήρχαν ελάχιστα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τον χρόνο που χρειάζονται για να διασχίσουν το πεπτικό σύστημα.Το 2018, μια ομάδα ερευνητών από την Αυστραλία αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μάλλον ασυνήθιστο ερώτημα, το οποίο είχε θέσει η ιστοσελίδα ιατρικής εκπαίδευσης Don't Forget the Bubbles: πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποβληθεί ένα κεφάλι Lego; Το πείραμα είχε απλό σχεδιασμό. Έξι εθελοντές κλήθηκαν να καταπιούν από ένα μικρό κεφάλι Lego και στη συνέχεια να καταγράφουν πόσος χρόνος θα περνούσε μέχρι να το εντοπίσουν στα κόπρανά τους.