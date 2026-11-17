«Ένα στο εκατομμύριο»: Σπάνιο κίτρινο ψάρι αλιεύτηκε σε λίμνη της Νέας Υόρκης
«Ένα στο εκατομμύριο»: Σπάνιο κίτρινο ψάρι αλιεύτηκε σε λίμνη της Νέας Υόρκης
Σπάνιο ψάρι με εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα εντοπίστηκε σε λίμνη της Νέας Υόρκης, προκαλώντας έκπληξη στους επιστήμονες λόγω μιας ασυνήθιστης γενετικής μετάλλαξης
Ένα εξαιρετικά σπάνιο δείγμα μπακαλιάρου του γλυκού νερού (lota lota) με εντυπωσιακή κίτρινη απόχρωση αλιεύτηκε στη λίμνη Όσβιγκο της Νέας Υόρκης.
Το εύρημα προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες, καθώς το συγκεκριμένο είδος έχει συνήθως σκούρο καφέ, μαύρο ή γκρι χρωματισμό. Οι ειδικοί χαρακτήρισαν το ψάρι μοναδικό, κάνοντας λόγο για «ένα στο εκατομμύριο».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το εύρημα προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες, καθώς το συγκεκριμένο είδος έχει συνήθως σκούρο καφέ, μαύρο ή γκρι χρωματισμό. Οι ειδικοί χαρακτήρισαν το ψάρι μοναδικό, κάνοντας λόγο για «ένα στο εκατομμύριο».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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