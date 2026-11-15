Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα
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Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα

Ερασιτέχνης δύτης ανακάλυψε στις ακτές της Φλόριντα αρχαίο ινδιάνικο νεκροταφείο ηλικίας άνω των 7.200 ετών

Δύτης βρήκε ανθρώπινα λείψανα και ανακάλυψε νεκροταφείο 7.200 ετών κάτω από τη θάλασσα της Φλόριντα
Το καλοκαίρι του 2016, ένας ερασιτέχνης δύτης που αναζητούσε προϊστορικά απολιθώματα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα, προέβη σε μια εντελώς μοναδική αρχαιολογική ανακάλυψη.

Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, εντόπισε ενδείξεις ανθρώπινων λειψάνων, με τις επακόλουθες έρευνες να επιβεβαιώνουν ότι αυτό που βρήκε ήταν ένα αρχαίο ινδιάνικο νεκροταφείο κάτω από τα νερά του Κόλπου του Μεξικού, ηλικίας άνω των 7.200 ετών.

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