Βρετανία: Βύθισαν 20 κύβους τεχνητού υφάλου στη Βόρεια Θάλασσα για να αναγεννήσουν τους χαμένους

Είκοσι ειδικά σχεδιασμένοι κύβοι, 60.000 νεαρά στρείδια και 100 τόνοι κελυφών επιστρατεύτηκαν για την αποκατάσταση ενός οικοσυστήματος που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις βορειοανατολικές ακτές της Αγγλίας