Βρετανία: Βύθισαν 20 κύβους τεχνητού υφάλου στη Βόρεια Θάλασσα για να αναγεννήσουν τους χαμένους
Βρετανία: Βύθισαν 20 κύβους τεχνητού υφάλου στη Βόρεια Θάλασσα για να αναγεννήσουν τους χαμένους
Είκοσι ειδικά σχεδιασμένοι κύβοι, 60.000 νεαρά στρείδια και 100 τόνοι κελυφών επιστρατεύτηκαν για την αποκατάσταση ενός οικοσυστήματος που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις βορειοανατολικές ακτές της Αγγλίας
Μια διαφορετική παρέμβαση στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας επιχειρεί να αποκαταστήσει ένα οικοσύστημα που κάποτε ήταν ευρέως διαδεδομένο στις ευρωπαϊκές ακτές, αλλά έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση. Στις ακτές του Γουίτμπερν, στη βορειοανατολική Αγγλία, ποντίστηκαν 20 ειδικά σχεδιασμένοι κύβοι τεχνητού υφάλου, με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επιστροφή των αυτόχθονων στρειδιών.
Το έργο αποτελεί μέρος του πενταετούς προγράμματος Wild Oyster Project: Tyne and Wear, στο οποίο συμμετέχουν η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL) και η περιβαλλοντική οργάνωση Groundwork North East & Cumbria. Οι κατασκευές τοποθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 και, σύμφωνα με τα νεότερα αποτελέσματα της παρακολούθησης που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, τα πρώτα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Το έργο αποτελεί μέρος του πενταετούς προγράμματος Wild Oyster Project: Tyne and Wear, στο οποίο συμμετέχουν η Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου (ZSL) και η περιβαλλοντική οργάνωση Groundwork North East & Cumbria. Οι κατασκευές τοποθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 και, σύμφωνα με τα νεότερα αποτελέσματα της παρακολούθησης που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, τα πρώτα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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