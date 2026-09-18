Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο
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Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Μια απλή ιδέα για την παραγγελία γευμάτων εξελίσσεται σε εταιρεία με περισσότερους από 800 εταιρικούς πελάτες

Σκέφτηκε μια απλή ιδέα στην καφετέρια και στα 36 του βγάζει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο
Μια απλή παρατήρηση σε μια καφετέρια ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του Mateusz Tałpasz. Ο Πολωνός επιχειρηματίας είδε ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των εργαζομένων και δημιούργησε μια εταιρεία που σήμερα έχει περισσότερους από 800 πελάτες και έσοδα 51 εκατ. ευρώ.

Η ιδέα του ήταν να κάνει πιο εύκολη την παραγγελία και τη χρέωση των γευμάτων στις επιχειρήσεις. Η εταιρεία του, SmartLunch, ξεκίνησε με δυσκολίες, αλλά κατάφερε να αναπτυχθεί και πλέον έχει παρουσία και εκτός Πολωνίας.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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