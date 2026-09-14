633 μέτρα βράχου στην μέση του πουθενά: Το άγνωστο γεωλογικό θαύμα του «γίγαντα της ερήμου»
633 μέτρα βράχου στην μέση του πουθενά: Το άγνωστο γεωλογικό θαύμα του «γίγαντα της ερήμου»
O Βen Amera θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μονόλιθους στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της ερήμου
Ο βράχος Ben Amara, ένας τεράστιος μονόλιθος ύψους 633 μέτρων που εντοπίζεται στην Μαυριτανία κοντά στα σύνορα με την Δυτική Σαχάρα, θεωρείται ο μεγαλύτερος μονόλιθος της Αφρικής και ένας από τους μεγαλύτερους στο κόσμο.
Αυτή η επιβλητική μάζα γρανίτη φαίνεται να ξεπροβάλλει απότομα μέσα από μια έκταση επίπεδης άμμου και δημιουργεί πραγματικά την αίσθηση ενός «νησιού μέσα στην θάλασσα». Τόσο το μέγεθος όσο και η απομόνωσή του μέσα στην άμμο το καθιστούν ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Ο βράχος βρίσκεται κοντά σε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας, την σιδηροδρομική γραμμή που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες μεταλλεύματος από την πόλη Nouadhibou στην Zouerate, δύο σημαντικές πόλεις της Μαυριτανίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Αυτή η επιβλητική μάζα γρανίτη φαίνεται να ξεπροβάλλει απότομα μέσα από μια έκταση επίπεδης άμμου και δημιουργεί πραγματικά την αίσθηση ενός «νησιού μέσα στην θάλασσα». Τόσο το μέγεθος όσο και η απομόνωσή του μέσα στην άμμο το καθιστούν ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Ο βράχος βρίσκεται κοντά σε ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας, την σιδηροδρομική γραμμή που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες μεταλλεύματος από την πόλη Nouadhibou στην Zouerate, δύο σημαντικές πόλεις της Μαυριτανίας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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