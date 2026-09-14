633 μέτρα βράχου στην μέση του πουθενά: Το άγνωστο γεωλογικό θαύμα του «γίγαντα της ερήμου»

O Βen Amera θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μονόλιθους στον κόσμο και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της ερήμου