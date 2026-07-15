Επιστήμονες κατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί
Επιστήμονες κατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί
Η απίθανη ανακάλυψη στα 2.640 μέτρα βάθος αποκαλύπτει το αποτύπωμα του ανθρώπου στους ωκεανούς
Η αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικών και Τεχνικών Ερευνών της Αργεντινής (CONICET), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και το Schmidt Ocean Institute, είχε στόχο τη μελέτη του βυθού του Ατλαντικού. Ωστόσο, οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που δεν περίμεναν ποτέ να αντικρίσουν.
Σε βάθος 2.640 μέτρων, οι κάμερες του υποβρυχίου κατέγραψαν μια σχεδόν άθικτη βιντεοκασέτα VHS, πάνω στην οποία είχε προσκολληθεί ένας αστερίας. Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους ίδιους τους επιστήμονες, καθώς πρόκειται για ένα αντικείμενο που συνδέεται με τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τόσο απομακρυσμένο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σε βάθος 2.640 μέτρων, οι κάμερες του υποβρυχίου κατέγραψαν μια σχεδόν άθικτη βιντεοκασέτα VHS, πάνω στην οποία είχε προσκολληθεί ένας αστερίας. Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη ακόμη και στους ίδιους τους επιστήμονες, καθώς πρόκειται για ένα αντικείμενο που συνδέεται με τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τόσο απομακρυσμένο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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