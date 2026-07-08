Έβαζε ψιλά σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό
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Έβαζε ψιλά σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

Το βάζο έμεινε κλειστό για 70 χρόνια και η καταμέτρηση των κερμάτων αποκάλυψε μια μικρή περιουσία

Έβαζε ψιλά σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό
Η αποταμίευση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη όταν αφορά λίγα κέρματα κάθε φορά, όμως η ιστορία ενός 91χρονου Αμερικανού αποδεικνύει ότι η συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Για περίπου 70 χρόνια, ο ηλικιωμένος συνήθιζε να ρίχνει σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο τα ψιλά που περίσσευαν από τις καθημερινές συναλλαγές του. Δεν τα μέτρησε ποτέ, ούτε μπήκε στη διαδικασία να υπολογίσει πόσα χρήματα είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.


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