Ο στρατηγικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Αυτό σημαίνει ενεργειακή και υλικοτεχνική καταστροφή
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Ο στρατηγικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Αυτό σημαίνει ενεργειακή και υλικοτεχνική καταστροφή

Οι συνεχείς καύσωνες και η έλλειψη χιονιού έχουν μειώσει δραματικά τη στάθμη του νερού στον Ρήνο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και απειλώντας τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Ο στρατηγικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Αυτό σημαίνει ενεργειακή και υλικοτεχνική καταστροφή
Ο Ρήνος διασχίζει χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία και οι Κάτω Χώρες, λειτουργώντας ως η σημαντικότερη βιομηχανική διαδρομή της Δυτικής Ευρώπης. Μέσω των υδάτων του μεταφέρονται καθημερινά βασικά αγαθά, όπως πετρέλαιο, άνθρακας, εξαρτήματα αυτοκινήτων και ορισμένα χημικά προϊόντα.

Αυτό το δίκτυο βιώνει τώρα μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι συνεχείς καύσωνες έχουν μειώσει δραματικά τη στάθμη του νερού, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της ηπείρου.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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