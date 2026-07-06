Ο στρατηγικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Αυτό σημαίνει ενεργειακή και υλικοτεχνική καταστροφή

Οι συνεχείς καύσωνες και η έλλειψη χιονιού έχουν μειώσει δραματικά τη στάθμη του νερού στον Ρήνο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και απειλώντας τον εφοδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας