Οι «χειμωνάκηδες» τρίβουν τα χέρια τους: Με 40°C καύσωνα στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα
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Οι «χειμωνάκηδες» τρίβουν τα χέρια τους: Με 40°C καύσωνα στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα

Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα τοποθετεί ήδη τον χριστουγεννιάτικο στολισμό εν μέσω καύσωνα, σε μια κίνηση πρόληψης για να αποφευχθούν παλαιότερα οργανωτικά προβλήματα

Οι «χειμωνάκηδες» τρίβουν τα χέρια τους: Με 40°C καύσωνα στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα
Εν μέσω καύσωνα που φτάνει τους 40 βαθμούς και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, η εικόνα στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα προκαλεί εντύπωση, καθώς συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.

Μια ασυνήθιστη αλλά προγραμματισμένη απόφαση

Η κίνηση του δήμου δεν έχει στόχο να “φέρει” το κλίμα των Χριστουγέννων μέσα στο καλοκαίρι, αλλά να εξασφαλίσει έγκαιρη οργάνωση και να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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