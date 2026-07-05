Οι «χειμωνάκηδες» τρίβουν τα χέρια τους: Με 40°C καύσωνα στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα
Οι «χειμωνάκηδες» τρίβουν τα χέρια τους: Με 40°C καύσωνα στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα
Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα τοποθετεί ήδη τον χριστουγεννιάτικο στολισμό εν μέσω καύσωνα, σε μια κίνηση πρόληψης για να αποφευχθούν παλαιότερα οργανωτικά προβλήματα
Εν μέσω καύσωνα που φτάνει τους 40 βαθμούς και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, η εικόνα στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα προκαλεί εντύπωση, καθώς συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
Μια ασυνήθιστη αλλά προγραμματισμένη απόφαση
Η κίνηση του δήμου δεν έχει στόχο να “φέρει” το κλίμα των Χριστουγέννων μέσα στο καλοκαίρι, αλλά να εξασφαλίσει έγκαιρη οργάνωση και να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Μια ασυνήθιστη αλλά προγραμματισμένη απόφαση
Η κίνηση του δήμου δεν έχει στόχο να “φέρει” το κλίμα των Χριστουγέννων μέσα στο καλοκαίρι, αλλά να εξασφαλίσει έγκαιρη οργάνωση και να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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