Μυστηριώδης «ζώνη» 8.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό φαίνεται από το Διάστημα - Οι επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο
Μυστηριώδης «ζώνη» 8.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό φαίνεται από το Διάστημα - Οι επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μια τεράστια μάζα Sargassum που εκτείνεται για πάνω από 8.000 χλμ. στον Ατλαντικό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις
Μια εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική εικόνα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου μια τεράστια μάζα καφέ φυκιών (Sargassum) σχηματίζει μια θαλάσσια ζώνη μήκους άνω των 8.000 χιλιομέτρων, ορατή ακόμη και από το Διάστημα.
Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές εκτιμήσεις, τον Μάιο καταγράφηκαν περίπου 37,5 εκατομμύρια τόνοι Sargassum να επιπλέουν ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Αφρικής και τον Κόλπο του Μεξικού. Το φαινόμενο, που κάποτε περιοριζόταν κυρίως στη γνωστή Θάλασσα των Σαργασσών, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια τεράστια ζώνη φυκιών που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του Ατλαντικού.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές εκτιμήσεις, τον Μάιο καταγράφηκαν περίπου 37,5 εκατομμύρια τόνοι Sargassum να επιπλέουν ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Αφρικής και τον Κόλπο του Μεξικού. Το φαινόμενο, που κάποτε περιοριζόταν κυρίως στη γνωστή Θάλασσα των Σαργασσών, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια τεράστια ζώνη φυκιών που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του Ατλαντικού.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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