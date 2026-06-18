Μυστηριώδης «ζώνη» 8.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό φαίνεται από το Διάστημα - Οι επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μια τεράστια μάζα Sargassum που εκτείνεται για πάνω από 8.000 χλμ. στον Ατλαντικό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις