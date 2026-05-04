Πρωτοφανές πείραμα: Βραζιλιάνοι επιστήμονες γεμίζουν τα δέντρα του Αμαζονίου με CO₂ του μέλλοντος
Επιστήμονες στη Βραζιλία αυξάνουν τεχνητά το CO₂ μέσα στον Αμαζόνιο για να δουν πόσο αντέχει το μεγαλύτερο δάσος του πλανήτη
Στην καρδιά του Αμαζονίου, μια ομάδα επιστημόνων στήνει κάτι που μοιάζει με πείραμα επιστημονικής φαντασίας. Δεν πρόκειται για εργαστήριο, αλλά για ένα κομμάτι ζωντανού δάσους που μετατρέπεται σε «παράθυρο» προς το μέλλον.
Το πείραμα ονομάζεται AmazonFACE και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταλάβει πώς θα αντιδράσει ο Αμαζόνιος όταν η ατμόσφαιρα γεμίσει με περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, όπως προβλέπουν τα σενάρια για τις επόμενες δεκαετίες.
Το δάσος μέσα σε μια… άλλη ατμόσφαιρα
Σε μια περιοχή περίπου 80 χιλιόμετρα από το Μανάους, ερευνητές έχουν εγκαταστήσει έξι τεράστιους μεταλλικούς δακτυλίους διαμέτρου 30 μέτρων και ύψους 35 μέτρων. Κάθε ένας «αγκαλιάζει» δεκάδες ενήλικα δέντρα, χωρίς να τα απομονώνει από το φυσικό τους περιβάλλον.
Εκεί βρίσκεται και η καινοτομία. Σε αντίθεση με τα εργαστήρια, εδώ το δάσος παραμένει όπως είναι: με το φως, τη βροχή, τον άνεμο, το έδαφος και τους μικροοργανισμούς να λειτουργούν κανονικά.
