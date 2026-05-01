Έβαλε εργάτες για ανακαίνιση και του άρπαξαν θησαυρό 635.000€ από τη σοφίτα

Μια υπόθεση που μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκε στη νοτιοανατολική Drôme, όπου ένας 86χρονος συνταξιούχος κατήγγειλε την κλοπή χρυσού συνολικής αξίας 635.000 ευρώ από το ίδιο του το σπίτι.Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος είχε κρύψει στη σοφίτα του ράβδους χρυσού και πολύτιμα νομίσματα, θεωρώντας πως το σημείο αυτό ήταν απολύτως ασφαλές. Ωστόσο, η απόφασή του να προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνισης αποδείχθηκε μοιραία.