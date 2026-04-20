Ροζ πινακίδες στα αυτοκίνητα: Τι σημαίνουν και ποιους οδηγούς αφορούν

Nέα εικόνα αποκτούν οι δρόμοι στη Γαλλία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 τέθηκαν σε ισχύ οι ροζ πινακίδες κυκλοφορίας, ένα μέτρο που στοχεύει στην ταχύτερη αναγνώριση συγκεκριμένων οχημάτων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.Η αλλαγή αφορά οχήματα με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να τα εντοπίζουν άμεσα, χωρίς χρονοβόρους ελέγχους.Οι ροζ πινακίδες εφαρμόζονται τόσο σε ιδιωτικής χρήσης όσο και σε επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με προσωρινή ταξινόμηση. Πρόκειται κυρίως για:Καινούργια ή μεταχειρισμένα οχήματα που βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης επίσημων εγγράφωνΟχήματα προς εξαγωγήΑυτοκίνητα που πωλούνται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταξινόμησης