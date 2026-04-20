Ροζ πινακίδες στα αυτοκίνητα: Τι σημαίνουν και ποιους οδηγούς αφορούν
Νέες, ροζ, πινακίδες κυκλοφορίας στη Γαλλία από το 2026. Ποιους οδηγούς αφορούν, γιατί εφαρμόζονται και τι αλλάζει στους δρόμους
Nέα εικόνα αποκτούν οι δρόμοι στη Γαλλία, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 τέθηκαν σε ισχύ οι ροζ πινακίδες κυκλοφορίας, ένα μέτρο που στοχεύει στην ταχύτερη αναγνώριση συγκεκριμένων οχημάτων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Η αλλαγή αφορά οχήματα με προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να τα εντοπίζουν άμεσα, χωρίς χρονοβόρους ελέγχους.
Ποιους αφορά το νέο μέτρο
Οι ροζ πινακίδες εφαρμόζονται τόσο σε ιδιωτικής χρήσης όσο και σε επαγγελματικά οχήματα που κινούνται με προσωρινή ταξινόμηση. Πρόκειται κυρίως για:
Καινούργια ή μεταχειρισμένα οχήματα που βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης επίσημων εγγράφων
Οχήματα προς εξαγωγή
Αυτοκίνητα που πωλούνται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταξινόμησης
