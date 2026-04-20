Απογείωση & προσγείωση: Η κρίσιμη οδηγία στο αεροπλάνο που μπορεί να σώσει ζωές

Μπορεί να μοιάζει με μια απλή οδηγία, ωστόσο το να διατηρείται ανοιχτό το σκίαστρο του παραθύρου κατά την απογείωση και την προσγείωση αποτελεί βασικό κανόνα για την ασφάλεια στον αέρα. Πίσω από αυτή την πρακτική κρύβονται λόγοι που σχετίζονται τόσο με τη φυσιολογία του ανθρώπινου ματιού όσο και με τη διαχείριση πιθανών έκτακτων καταστάσεων.Κατά τις πιο κρίσιμες φάσεις της πτήσης, οι επιβάτες καλούνται να κρατούν τα παράθυρα ανοιχτά και -ιδίως στις πρωινές και μεσημεριανές πτήσεις- τα φώτα της καμπίνας σε υψηλή ένταση. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στην αεροπορική ασφάλεια, η πρακτική αυτή βοηθά τα μάτια να προσαρμόζονται ομαλά στο φυσικό φως.Σε περίπτωση αιφνίδιας εκκένωσης, η μετάβαση από ένα φωτεινό σε ένα σκοτεινό περιβάλλον (ή το αντίστροφο) μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία απώλεια όρασης. Αυτή η καθυστέρηση, ακόμη και λίγων δευτερολέπτων, μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.