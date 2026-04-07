Σοκ σε ζωολογικό κήπο: Νήπιο τραυματίστηκε από λύκο ενώ οι γονείς κοιτούσαν τα κινητά
Ένα παιδί 18 μηνών τραυματίστηκε όταν πλησίασε περίφραξη με λύκους σε ζωολογικό κήπο στις ΗΠΑ
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένα παιδί μόλις 18 μηνών βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από λύκους και κατέληξε με το χέρι του μέσα στο στόμα ενός εκ των ζώων.
Το συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στο ZooAmerica, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς το παιδί πλησίασε την περίφραξη του χώρου όπου φιλοξενούνται οι λύκοι.
