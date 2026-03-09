Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»

Γερμανός αγρότης πήρε την καλύτερη απόφαση της ζωής του, όταν παράτησε τη χώρα του για να μετακομίσει στα βουνά της Κολομβίας και να δημιουργήσει ένα «βρώσιμο δάσος»