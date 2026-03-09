Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»
BEST OF NETWORK

Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»

Γερμανός αγρότης πήρε την καλύτερη απόφαση της ζωής του, όταν παράτησε τη χώρα του για να μετακομίσει στα βουνά της Κολομβίας και να δημιουργήσει ένα «βρώσιμο δάσος»

Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»
Νεαρός Γερμανός αγρότης αποφάσισε να αφήσει την πατρίδα του για να εγκατασταθεί στην ύπαιθρο της Κολομβίας.

Εδώ και περίπου πέντε χρόνια ζει στα βουνά της Risaralda, όπου ασχολείται με τη δημιουργία ενός «βρώσιμου δάσους» και την καλλιέργεια του δικού του καφέ.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης