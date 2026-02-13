Γιατί ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία εισάγουν εκατομμύρια τόνους άμμου ενώ «πνίγονται» από ερήμους

Παρά τους αμμόλοφους που τις περιβάλλουν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία εισάγουν εκατομμύρια τόνους άμμου κάθε χρόνο. Η απάντηση κρύβεται στην υφή και στις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευών