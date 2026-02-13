Γιατί ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία εισάγουν εκατομμύρια τόνους άμμου ενώ «πνίγονται» από ερήμους
Παρά τους αμμόλοφους που τις περιβάλλουν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία εισάγουν εκατομμύρια τόνους άμμου κάθε χρόνο. Η απάντηση κρύβεται στην υφή και στις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευών
Η εικόνα μοιάζει οξύμωρη: χώρες που περιβάλλονται από αχανείς εκτάσεις άμμου να δαπανούν εκατομμύρια δολάρια για να εισάγουν το ίδιο «υλικό» από το εξωτερικό. Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατανάλωσαν το 2023 περισσότερους από έξι εκατομμύρια τόνους άμμου, σύμφωνα με διαθέσιμα τελωνειακά στοιχεία και αναλύσεις της αγοράς πρώτων υλών. Αντίστοιχα, η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών παικτών στο διεθνές εμπόριο άμμου, ενισχύοντας τα φιλόδοξα κατασκευαστικά της σχέδια στο πλαίσιο του Vision 2030.
