Ο λόγος που οι αρχιτέκτονες συνιστούν το αλουμινόχαρτο στους τοίχους: Αυτή η μέθοδος λειτουργεί
Οι αρχιτέκτονες συνιστούν να τοποθετείται αλουμινόχαρτο στους τοίχους των σπιτιών

Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν αλουμινόχαρτο για να εντοπίσουν την υγρασία, επειδή αυτό το υλικό δημιουργεί μια απομονωμένη επιφάνεια στον τοίχο. Εάν εμφανιστεί συμπύκνωση από κάτω, σημαίνει ότι υπάρχει νερό στο υλικό ή στο επιφανειακό στρώμα.

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε τοίχους κουζίνας και σε παλαιότερα σπίτια και μπορεί να εφαρμοστεί με πολύ εύκολα προσβάσιμα υλικά, όπως αλουμινόχαρτο, ανθεκτική κολλητική ταινία, ένα προαιρετικό θερμόμετρο και μια κάμερα για την καταγραφή της κατάστασης πριν και μετά.

