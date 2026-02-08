«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες
«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες
Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 στο Μιλάνο έγινε viral, όχι για το θέαμα, αλλά για έναν συμβολισμό που δίχασε τους θεατές
Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 στο Μιλάνο είχε όλα τα αναμενόμενα στοιχεία ενός παγκόσμιου υπερθεάματος. Μουσική, μεγάλες σκηνικές κατασκευές, ιστορικές αναφορές και ένα κεντρικό θέμα αφιερωμένο στην «αρμονία». Όμως, σχεδόν αμέσως μετά το άναμμα της φλόγας, η συζήτηση ξέφυγε από την τέχνη και μεταφέρθηκε μαζικά στα social media.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα