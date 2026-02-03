Σαουδική Αραβία: Ο ουρανοξύστης των 2 χιλιομέτρων που θα «αγγίζει» τα σύννεφα

Ένας τεράστιος ουρανοξύστης 2 χιλιομέτρων με 678 ορόφους και ξενοδοχεία ανάμεσα στα σύννεφα σχεδιάζεται στο Ριάντ. Πώς η Σαουδική Αραβία θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ