Σαουδική Αραβία: Ο ουρανοξύστης των 2 χιλιομέτρων που θα «αγγίζει» τα σύννεφα
Ένας τεράστιος ουρανοξύστης 2 χιλιομέτρων με 678 ορόφους και ξενοδοχεία ανάμεσα στα σύννεφα σχεδιάζεται στο Ριάντ. Πώς η Σαουδική Αραβία θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ
Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζει ένα φιλόδοξο έργο που θα σπάσει όλα τα ρεκόρ στον κόσμο της αρχιτεκτονικής: ένας ουρανοξύστης ύψους 2 χιλιομέτρων στο Ριάντ, που θα ξεπεράσει κατά πολύ το Μπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτίριο σήμερα στον κόσμο. Το σχέδιο περιλαμβάνει 678 ορόφους και μια επένδυση περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ προβλέπεται να φιλοξενεί πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια σε ύψη που θα κόβουν την ανάσα.
Το κτίριο, γνωστό ως Rise Tower, θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης αστικής ανάπτυξης στα βόρεια του Ριάντ. Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει χρονοδιάγραμμα ή συμβάσεις κατασκευής, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια σχεδιασμού.
