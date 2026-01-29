Ανατροπή δεδομένων για Τσιμίκα – Αυτή είναι η απόφαση του Έλληνα μπακ

Ανατροπή σκηνικού καταγράφεται στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα, καθώς όλα δείχνουν πως ο Έλληνας διεθνής μπακ θα συνεχίσει κανονικά στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν