Ανατροπή δεδομένων για Τσιμίκα – Αυτή είναι η απόφαση του Έλληνα μπακ
Ανατροπή δεδομένων για Τσιμίκα – Αυτή είναι η απόφαση του Έλληνα μπακ
Ανατροπή σκηνικού καταγράφεται στην υπόθεση του Κώστα Τσιμίκα, καθώς όλα δείχνουν πως ο Έλληνας διεθνής μπακ θα συνεχίσει κανονικά στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν
Παρότι τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρχαν έντονες φήμες για πρόωρη επιστροφή του στο Λίβερπουλ, η κατάσταση άλλαξε. Όπως προκύπτει από την Ιταλία, ο Τσιμίκας παραμένει στα πλάνα των «τζαλορόσι» και δεν τίθεται θέμα διακοπής του δανεισμού του.
Η απόφαση έχει αγωνιστικό υπόβαθρο. Το τεχνικό επιτελείο της Ρόμα θεωρεί τον Έλληνα αριστερό μπακ χρήσιμη λύση, ειδικά σε μια περίοδο με συνεχόμενα παιχνίδια σε Serie A και Europa League, όπου το ροτέισον είναι απαραίτητο. Παράλληλα, η σταδιακή επιστροφή του Ανχελίνιο δεν αλλάζει το πλάνο, καθώς ο σύλλογος δεν θέλει να ρισκάρει στη συγκεκριμένη πλευρά της άμυνας.
Έτσι, ο Τσιμίκας αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ, προσφέροντας βάθος και ασφάλεια στο αριστερό άκρο, με τη Ρόμα να επιλέγει τη σταθερότητα και όχι τις αλλαγές εν μέσω μιας κρίσιμης αγωνιστικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Η απόφαση έχει αγωνιστικό υπόβαθρο. Το τεχνικό επιτελείο της Ρόμα θεωρεί τον Έλληνα αριστερό μπακ χρήσιμη λύση, ειδικά σε μια περίοδο με συνεχόμενα παιχνίδια σε Serie A και Europa League, όπου το ροτέισον είναι απαραίτητο. Παράλληλα, η σταδιακή επιστροφή του Ανχελίνιο δεν αλλάζει το πλάνο, καθώς ο σύλλογος δεν θέλει να ρισκάρει στη συγκεκριμένη πλευρά της άμυνας.
Έτσι, ο Τσιμίκας αναμένεται να παραμείνει στο ρόστερ, προσφέροντας βάθος και ασφάλεια στο αριστερό άκρο, με τη Ρόμα να επιλέγει τη σταθερότητα και όχι τις αλλαγές εν μέσω μιας κρίσιμης αγωνιστικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα