Έπαθε πλάκα ο Χασαπόπουλος: «Ο Ιμάμογλου τα είχε με αυτή τη θεά;» (vid)
Η φημολογούμενη προσωπική σχέση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο
Στην σημερινή πρωινή εκπομπή του «Κοινωνία ώρα MEGA», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε φωναχτά αυτό που σιωπηλά αναρωτιόμαστε οι περισσότεροι: «Ο Ιμάμογλου τα είχε με αυτή τη θέα;».
Ο λόγος για την εντυπωσιακή Derya Cayirgan, πρώην παίκτρια βόλει της Γαλατασαράι, η οποία φημολογείται ότι διατηρούσε παράνομη σχέση με τον φυλακισμένο -πλέον- δήμαρχο Κωνσταντινούπολης.
