Ελληνάρας έκλεισε το δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... μπινελίκια
Ελληνάρας έκλεισε το δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... μπινελίκια
Ένας οδηγός έκλεισε με το φορτηγό του τον δρόμο για να πάει να παραγγείλει σουβλάκια και οι μπλοκαρισμένοι οδηγοί του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή
Οδηγούσε. Πεινούσε. Βρήκε σουβλατζίδικο. Δεν έβρισκε, όμως, πάρκινγκ. Η πείνα είχε κυριεύσει την ψυχούλα του. Σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα να παρατήσει το φορτηγό του όπως να ’ναι, όπου να ’ναι, για να πάει να παραγγείλει μερικά απ' όλα. Την ίδια στιγμή, στο στενό είχε δημιουργηθεί ουρά από ακινητοποιημένα ΙΧ. Και κάπου εκεί, ξεκίνησε το σόου.
Ο πεινασμένος κυριούλης εμφανίζεται στο κάδρο με τα δίπιτα (ναι, ποντάρουμε πως πήρε δίπιτα) καλά κλεισμένα στη νάιλον τσάντα, αλλά την ίδια στιγμή εμφανίζονται και δύο εξίσου πεινασμένοι –για μανούρα και όχι για σουβλάκι– οδηγοί που είχαν μπλοκαριστεί από τον ίδιο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο πεινασμένος κυριούλης εμφανίζεται στο κάδρο με τα δίπιτα (ναι, ποντάρουμε πως πήρε δίπιτα) καλά κλεισμένα στη νάιλον τσάντα, αλλά την ίδια στιγμή εμφανίζονται και δύο εξίσου πεινασμένοι –για μανούρα και όχι για σουβλάκι– οδηγοί που είχαν μπλοκαριστεί από τον ίδιο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα